Brave and Beautiful Anticipazioni 29 giugno 2022: Tahsin spara a Suhan! Cesur non può crederci...

Le Anticipazioni della Puntata di Brave and Beautiful in onda mercoledì 29 giugno 2022 su Canale 5 rivelano che, suo malgrado, il Korludag senior fa partire un proiettile che raggiunge l'amata figlia!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Brave and Beautiful, scopriamo che, nella puntata in onda il 29 giugno 2022, alle 16.45, Tahsin cade nella trappola di Riza: non appena apre la porta della cella, si attiva un marchingegno che fa esplodere un colpo di pistola contro Suhan! Mentre l'ex galeotto finisce in manette, la giovane finisce in coma...

Brave and Beautiful Anticipazioni: Cahide si prenderà cura di Zafer...

Cahide è rimasta da sola, con una bambina appena nata: Korhan è morto, brutalmente assassinato proprio il giorno dopo in cui era diventato padre. La donna, addolorata ed incredula, sta per ricevere una telefonata che lascerà altrettanto a bocca aperta. Hulya la chiama dal carcere per farle le sue condoglianze, e per farle una proposta: l'ex prostituta vorrebbe che fosse Cahide a crescere il suo piccolo Zafer. Nonostante i loro terribili trascorsi, la vedova non se la sente di voltarle le spalle e, quindi, accetta, assicurando a Hulya che tratterà il figlio proprio come tratterà la sua.

Suhan in fin di vita, nelle Anticipazioni del 29 giugno 2022 di Brave and Beautiful

Grazie ad un passante, Suhan è riuscita a spiegare a Cesur qual è il luogo in cui Riza la tiene prigioniera, ma, l'attimo seguente, quest'ultimo l'ha assalita. La ragazza è stata in grado di colpirlo all'addome con un pezzo di vetro, anche se la brutta ferita non ha impedito a Riza prima di legarla e poi di fuggire. Mentre il fratello di Adalet corre tra i boschi, con la polizia alle calcagna, il protagonista e Tahsin raggiungono la cella in cui è rinchiusa la Korludag. Conoscendo il modus operandi di Riza, l'Alemdaroglu grida al suocero di non aprire la porta, però il Korludag senior, impaziente di ricongiungersi con la figlia in pericolo, non gli dà ascolto: non appena lo spietato proprietario terriero spinge la maniglia verso il basso, parte un colpo di pistola che prende in pieno Suhan immobilizzata, imbavagliata e bendata!

Brave and Beautiful Anticipazioni: Suhan in coma, Riza evade...

Sentendo il rumore dello sparo, il malvivente, che aveva escogitato il diabolico piano, sogghigna... mentre gli agenti lo ammanettano. L'imprenditrice in dolce attesa è stata ricoverata ed operata d'urgenza, ed ora è in coma. Il marito è al suo capezzale, augurandosi che riapra gli occhi il prima possibile. Riza, invece, dichiarato folle, è finito in un ospedale psichiatrico. Tuttavia, lucidamente, il fratello di Adalet sta organizzando la sua fuga dalla struttura. Riza corrompe un infermiere ed evade: non ha ancora finito con i coniugi Alemdaroglu...

