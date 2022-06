Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Brave and Beautiful in onda martedì 28 giugno 2022 su Canale 5 rivelano che la Korludag chiede aiuto ad un passante per fuggire...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Brave and Beautiful, scopriamo che, nella puntata in onda il 28 giugno 2022, alle 16.45, Suhan avvista un passante dalla finestra della cella in cui Riza l'ha rinchiusa, e gli domanda di poterle far almeno effettuare una telefonata; invogliato dalla ricompensa in denaro in palio, l'uomo accetta!

Brave and Beautiful Anticipazioni: Riza ha rapito Suhan!

Riza ha fatto credere a Cesur che si sarebbero dovuti incontrare, ed invece aveva soltanto fatto in modo che lui si allontanasse dalla tenuta: il suo obiettivo era colpire Suhan indisturbatamente. Così, Korhan, per difendere sua sorella, le ha fatto da scudo umano, prendendosi una pallottola in pieno petto al posto suo. Dopo aver assassinato il ragazzo, il fratello di Adalet ha rapito la Korludag, scatenando l'ira funesta del protagonista.

Suhan chiede aiuto ad un passante, nelle Anticipazioni del 28 giugno 2022 di Brave and Beautiful

L'Alemdaroglu sta cercando la moglie in largo e in lungo. Tuttavia, nonostante i suoi sforzi e nonostante l'aiuto che la polizia e Rifat gli stanno dando, il giovane fa soltanto buchi nell'acqua: Suhan sembra essere svanita nel nulla! Per tale ragione, a Cesur è venuto in mente di promettere in diretta TV una lauta ricompensa a chiunque avesse collaborato con lui al ritrovamento della sua amata consorte. Ed è proprio alla suddetta somma di denaro che la Korludag fa riferimento per spronare un passante che vede dalla finestra della sua cella a darle una mano ad uscire da lì dentro...

Brave and Beautiful Anticipazioni: Suhan chiama Cesur!

L'imprenditrice utilizza un pezzo di vetro per inviare un segnale luminoso ad un uomo che ha avvistato in lontananza. Dopo aver attirato la sua attenzione, Suhan gli chiede di aiutarla a fuggire, dato che viene trattenuta lì contro la sua volontà. D'altra parte, la porta è bloccata e la finestra è sbarrata. La protagonista gli domanda allora di permetterle almeno di fare una telefonata e, benché inizialmente rifiuti e se ne vada, alla fine, stimolato dalla cifra in palio, torna indietro e le consegna il suo cellulare. La Korludag avvisa il marito. L'Alemdaroglu corre da lei, insieme a Tahsin!

Brave and Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.45.