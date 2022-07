Terra Amara: al via su Canale 5 da lunedì 4 luglio al posto di Brave and Beautiful

Anticipazioni TV

Brave and Beautiful lascia il posto alla nuova soap Terra Amara, che debutta con la prima puntata lunedì 4 luglio 2020 su Canale 5.

Brave and Beautiful ci dice addio con il gran finale della soap turca, che ha appassionato i telespettatori di Canale 5, e al suo posto arriva Terra Amara. A partire da lunedì 4 luglio 2022, la nuova soap prende il posto delle avventure di Cesur e Suhan, con nuovi colpi di scena, amori impossibili e un’interessante ambientazioni vintage.

Terra Amara prende il posto di Brave and Beautiful

La seconda stagione di Brave and Beautiful è anche l’ultima in assoluto per la soap turca. Cesur e Suhan vivranno momenti di paura e incertezza nelle battute finali ma i fan della soap di Canale 5 possono tirare un sospiro di sollievo: il lieto fine ci sarà. Le Anticipazioni sul Gran Finale, infatti, ci rivelano che Suhan sarà rapita da Riza che, colpendola, finirà per mandarla in coma proprio a ridosso del parto. Cesur sarà aiutato da Tashin, che si immolerà per lavare i suoi peccati e aiutare la figlia a trascorrere il resto della propria vita con l’unico uomo abbia mai amato. Cesur e Suhan, diventati genitori, vivranno il resto della vita liberi, senza più la paura di doversi sempre guardare alle spalle da qualche nemico invisibile. Concluso Brave and Beautiful, Mediaset ha deciso di continuare sul filone delle serie televisive turche con Terra Amara, che andrà ad occupare proprio la slot della messa in onda dedicata a Cesur e Suhan.

Terra Amara al via dal 4 luglio su Canale5: le Anticipazioni

Ma di cosa parlerà la nuova soap Terra Amara? Dopo aver debuttato in Spagna e aver ottenuto un successo fenomenale, pari al quello de Il Segreto che in terra iberica è stata la soap più vista di sempre, Terra Amara sbarca anche su Mediaset al posto di Brave and Beautiful. La serie televisiva turca è ambientata negli anni Settanta a Istanbul e nella regine meridionale di Cukurova, e racconta a storia di redenzione di Yilmaz che, dopo aver commesso un omocidio per amore di Zuleyha è costretto a fuggire lontano. Sebbene innamorati e consapevoli che quel crimine efferato è stato frutto di necessità e di legittima difesa, Yilmaz e Zuleyha vivranno momenti difficili durante i quali la loro relazione sarà messa a dura prova del dubbio. Terra Amara ci aspetta a partire da lunedì, 4 luglio 2022, su Canale5 al posto di Brave and Beautiful.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15:45.