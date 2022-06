Brave and Beautiful Anticipazioni Ultima Puntata 30 giugno 2022: Suhan partorisce... e la sua vita è in pericolo!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni dell'Ultima Puntata di Brave and Beautiful in onda giovedì 30 giugno 2022 su Canale 5 rivelano che mentre il Korludag senior e l'ex galeotto muoiono, il figlio dei due protagonisti nasce... mettendo però in pericolo la vita della Korludag!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Brave and Beautiful, scopriamo che, nella puntata finale in onda il 30 giugno 2022, alle 16.45, Tahsin e Riza saltano in aria: il primo aveva pianificato l'omicidio-suicidio per amore di Suhan, Cesur ed il nipote, il quale sta per nascere. Infatti, la ragazza, ancora in coma, è entrata in travaglio! Tuttavia, viste le sue condizioni, a causa del parto la Korludag potrebbe non risvegliarsi mai più...

Brave and Beautiful Anticipazioni: Tahsin si sacrifica per Suhan e Cesur...

Cesur e Tahsin stanano Riza: quest'ultimo stava fuggendo via mare, su di una barca. Il protagonista vuole sparargli, ma un membro dell'equipaggio, d'accordo con il proprietario terriero, lo tramortisce per impedirglielo. Al suo risveglio, l'Alemdaroglu trova una lettera in cui il Korludag senior gli fa sapere che, pur di far sì che finalmente lui, Suhan ed il loro bebè siano felici, è disposto all'estremo sacrificio...

Tahsin e Riza muoiono, nelle Anticipazioni del 30 giugno 2022 di Brave and Beautiful

Cesur assiste attonito ad una scena agghiacciante: lo yacht su cui sta avvenendo la colluttazione tra suo suocero ed il loro acerrimo rivale esplode. Tahsin, infatti, aveva organizzato l'omicidio-suicidio per liberare lui, la figlia ed il nipote che sta per nascere dalla terribile presenza di Riza. Il fratello di Adalet, dopotutto, non avrebbe mai e poi mai permesso a nessuno di loro di poter vivere in pace. Intanto, in ospedale, Sirin scoppia in lacrime: benché la Korludag sia ancora in coma, è appena entrata in travaglio. Il dottore ha infatti spiegato alla giovane che, nelle sue condizioni, il parto potrebbe persino peggiorare le cose...

Brave and Beautiful Anticipazioni: Suhan, in coma, dà alla luce un bambino!

Sirin sta cercando di rintracciare l'Alemdaroglu, ma non ci riesce. Quest'ultimo, ancora sotto shock per la morte dei due uomini che ha odiato di più al mondo, tocca la terraferma e corre dalla moglie. Dopo lo spavento iniziale, Cesur ode in lontananza il vagito di un bambino: è suo figlio che è venuto al mondo! Che cosa ne è, invece, di Suhan? La protagonista è sopravvissuta alla nascita del bebè?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Brave and Beautiful dal 27 al 30 giugno 2022.

Brave and Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.45.