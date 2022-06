Beautiful, Una Vita, Un Altro Domani e Brave and Beautiful Anticipazioni: Puntate di oggi 29 giugno 2022

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita, Un Altro Domani e Brave and Beautiful - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 29 giugno 2022.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Un Altro Domani e Brave and Beautiful che andranno in onda oggi, 29 giugno 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45, alla Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; alle 14.45, sempre in Spagna, viaggeremo nel tempo con le storie di Julia e Carmen mentre per l'ultima tappa, andremo in Turchia, a Korludag, che raggiungeremo alle 16.05 e saremo in compagnia di Suhan e Cesur!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 29 giugno 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 29 giugno 2022 - Quinn, rifiutata dal marito, cerca comprensione nel bel avvocato. Torna dunque a casa di Carter per sfogarsi ma quando lui apre la porta a petto nudo, un fremito le attraversa il corpo. Carter Walton è un uomo affascinante a cui sembra davvero difficile resistere, soprattutto in un momento di debolezza come quello che sta attraversando la Fuller. L'attrazione comunque sembra reciproca, anche lui fatica a risalire la china e un po' di consolazione, dopo l'aspra delusione di Zoe, è ben gradita. Insomma, sono entrambi molto fragili e il rischio di una seria compromissione del rapporto si fa sempre più palese. Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 29 giugno 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 29 giugno 2022 - Genoveva ha assoldato Cuevas per ottenere informazioni su David e Valeria e sembra essere riuscita a scoprire qualcosa di compromettente che cercherà di usare per ricattare il giovane, purtroppo senza successo. Nonostante il fallimento, la Salmeron non si darà per vinta e tornerà a fare pressione su Aurelio. Le notizie ottenute grazie all'investigatore denunciano infatti il coinvolgimento di Aurelio in una losca faccenda riguardante un certo Rodrigo. E' con in mano queste informazioni che Genoveva tenterà di stringere un nuovo patto col marito: Aurelio deve accettare di coinvolgerla negli affari del settore immobiliare! Qui la trama completa di Una Vita.

Un Altro Domani: le Trame della puntata in onda oggi 29 giugno 2022

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 29 giugno 2022 - nel dramma di Carmen, ormai messa all'angolo dall'intera colonia, Patricia vedrà l'occasione per iniziare a tessere la sua tela. L'arcigna matrigna approfitterà per avvicinare Victor alla figliastra nel tentativo di realizzare il progetto che salverà le finanze della sua famiglia: un matrimonio tra lo scapestrato figlio di Ventura, l'uomo che tiene sotto scacco Francisco e la falegnameria, e Carmen. Nel frattempo, proprio Ventura, vedrà aumentare i suoi sospetti sull'infedeltà di Inés e raddoppierà i suoi sforzi per scoprire chi è il suo amante. Julia scoprirà che il suo capitale si è misteriosamente dimezzato. Diana, interrogata, farà sapere alla figlia di essersi solo ripresa il denaro anticipato con la carta aziendale in occasione dei piccoli lavori di ristrutturazione della casa ereditata da Carlos. La ragazza resterà sconvolta, la madre sta tentando di sabotarla ad ogni costo! Qui la trama completa di Un Altro Domani.

Brave and Beautiful: Ecco che cosa accadrà nella puntata in onda oggi 29 giugno 2022

Nella puntata di Brave and Beautiful di - oggi 29 giugno 2022 - grazie ad un passante, Suhan è riuscita a spiegare a Cesur qual è il luogo in cui Riza la tiene prigioniera, ma, l'attimo seguente, quest'ultimo l'ha assalita. La ragazza è stata in grado di colpirlo all'addome con un pezzo di vetro, anche se la brutta ferita non ha impedito a Riza prima di legarla e poi di fuggire. Mentre il fratello di Adalet corre tra i boschi, con la polizia alle calcagna, il protagonista e Tahsin raggiungono la cella in cui è rinchiusa la Korludag. Conoscendo il modus operandi di Riza, l'Alemdaroglu grida al suocero di non aprire la porta, però il Korludag senior, impaziente di ricongiungersi con la figlia in pericolo, non gli dà ascolto: non appena lo spietato proprietario terriero spinge la maniglia verso il basso, parte un colpo di pistola che prende in pieno Suhan immobilizzata, imbavagliata e bendata! Qui la trama completa di Brave and The Beautiful.

