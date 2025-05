Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 21 maggio 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Tradimento e The Family - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 21 maggio 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa, che andranno in onda oggi, 21 maggio 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire l'intricata storia famigliare di Guzide. In seguito, alle 16.50, incontreremo Aslan e Devin, protagonisti di The Family, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 21 maggio 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 21 maggio 2025 - mentre Finn continuerà a capire perché sua madre ce l'abbia così tanto con Luna – e con sua sorella Poppy – ma anche a subire i rimproveri di Li, che vuole che cambi immediatamente atteggiamento nei confronti della sua famiglia, Steffy dovrà frenare Liam, tornato all'attacco con lei e deciso a convincerla a lasciare suo marito. La Forrester ribadirà le sue intenzioni, ovvero quelle di rimanere accanto al suo bel dottore e di lottare per tenere unita la sua famiglia contro tutto e tutti...

Tradimento: Trama dell'episodio di oggi 21 maggio 2025

Nella puntata di Tradimento di oggi - 21 maggio 2025 - Sezai sta accompagnando Hakan a casa di Guzide. Il presunto figlio biologico della giudice è stato accoltellato nel carcere in cui era detenuto; Guzide, pur non sapendo ancora se Hakan sia davvero sangue del suo sangue, ha deciso di pagare il costoso intervento che gli avrebbe potuto salvare la vita, ma non si è limitata soltanto a questo; gli ha persino aperto le porte del suo appartamento, affinché possa trascorrere qui il lungo periodo di convalescenza. E mentre Umit accoglie il nuovo arrivato con grande entusiasmo, Ozan storce il naso, non essendo per niente contento del suo arrivo...

The Family: Quello che accade oggi, 21 maggio 2025

Nella puntata di The Family di oggi - 21 maggio 2025 - Aslan porta via i piccoli Zeynep e Kaya affinché Devin non passi dei guai. Intanto, Ilyas punta la pistola contro Cihan, reo di aver lasciato che Serap venisse arrestata. Nonostante ciò, il giovane gli assicura che riuscirà a tirare fuori di prigione l'avvocatessa. Melek, invece, torna in carcere, e Leyla l'affronta. Nel frattempo, Hulya torna di buon umore sia perché il figlio ha riportato i bambini a casa sia perché l'hanno avvista che Ibrahim non è più in pericolo di vita. In seguito, però, smette di sorridere: li raggiunge la psicologa con tanto di valige. Chiaramente, Devin è tornata a vivere a Villa Soykan per stare insieme a Zeynep e Kaya. Le loro animate chiacchiere vengono interrotte dalla polizia che arriva per portare via la signora. Per Hulya si mette male!

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 21 maggio 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 21 maggio 2025 - Marcelo finirà per combinare un guaio molto grave e irrecuperabile. Il giovane rischierà di servire una torta alle noci a Julia e Curro, a colloquio. Peccato però che la ragazza sia allergica alle noci e solo l'intervento provvidenziale di Maria eviterà il peggio. Intanto Curro deciderà di confessare ogni cosa a Matilde e le racconterà nel dettaglio cosa è capitato al fronte e come mai il suo innamorato è morto. Sarà una confessione che farà male a entrambi...

