La Promessa Anticipazioni 21 maggio 2025: Curro crolla e confessa tutto. La verità fa male!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata de La Promessa del 21 maggio 2025. Nell'episodio della Soap in onda su Rete4 vedremo che Curro deciderà di raccontare a Julia tutto quello che è successo al fronte mentre Marcelo farà un errore terribile!

La Promessa ci aspetta il 21 maggio 2025 con un nuovo appuntamento in onda alle ore 19.35 su Rete4. Le anticipazioni della puntata della Soap ci rivelano che Marcelo finirà per combinare un guaio molto grave e irrecuperabile. Il giovane rischierà di servire una torta alle noci a Julia e Curro, a colloquio. Peccato però che la ragazza sia allergica alle noci e solo l’intervento provvidenziale di Maria eviterà il peggio. Intanto Curro deciderà di confessare ogni cosa a Matilde e le racconterà nel dettaglio cosa è capitato al fronte e come mai il suo innamorato è morto. Sarà una confessione che farà male a entrambi...

La Promessa Anticipazioni: Marcelo non ne combina una giusta

Marcelo non è portato per nulla per fare il cameriere e le cose si sono complicate da quanto Santos si è ammalato e lui ha dovuto prendere il suo posto come valletto di Curro. Il ragazzo non è in grado di svolgere al meglio le sue mansioni e a peggiorare la situazione ci si mette Petra, che vuole sabotarlo. La cameriera lo ha preso di mira perché marito di Teresa e lei non ha sopportato che la sua quasi nuora si sia sposata con un altro e abbia dimenticato, troppo facilmente, il suo Feliciano. Petra farà in modo di spingere Marcelo a un errore molto pericoloso, che lo porterà a rischiare di uccidere Julia!

Maria salva Marcelo! Ecco cosa succederà nella puntata de La Promessa

Petra farà in modo che Marcelo compia un errore terribile. La governante saboterà il giovane facendogli servire una torta alle noci a Julia e Curro, a colloquio. I due ragazzi, presi dalla conversazione, non si renderanno conto dell’errore. Julia rischierà di addentare un pezzo di dolce alle noci, a cui lei è terribilmente allergica. Maria interverrà prima che accada l’irreparabile e salverà la ragazza. Ma la cameriera dovrà anche proteggere il marito di Teresa dall’ira di Petra e Don Romulo, che ovviamente verranno a sapere tutto.

La Promessa Anticipazioni 21 maggio 2025: Curro confessa tutto a Julia

Curro ha scoperto chi è davvero Julia e ha appreso, con sgomento, che si tratta di Matilde, la fidanzata di Paco. La ragazza lo ha accusato di aver ucciso il suo amato e gli ha rivelato di essere arrivata alla tenuta per un confronto faccia a faccia con lui. Il giovane è divorato dai sensi di colpa e ha deciso di raccontare a Julia tutto quello che è successo. Preso coraggio le dirà che sì, purtroppo la morte di Paco è davvero colpa sua; le rivelerà di aver deciso una sosta sulle sponde di un ruscello e di aver esposto il suo gruppo al fuoco di un soldato vedetta tedesco che, preso la mira, ha colpito in pieno il suo commilitone, che è spirato poche ore dopo tra la disperazione sua e di tutti i suoi compagni. Curro non saprà come scusarsi per quanto è successo e chiederà alla giovane ospite di riuscire a trovare nel suo cuore la forza di perdonarlo.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 19 al 24 maggio 2025

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.