Tradimento Anticipazioni 16 maggio 2025: Mualla scopre chi è il mandante dell'omicidio di Behram. Ecco di chi si tratta

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Tradimento in onda il 16 maggio 2025 su Canale 5 rivelano che Mualla scopre che la mandante dell'omicidio di Behram non è Oylum, bensì Zelis!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento sono emozionanti Nell'episodio in onda il16 maggio 2025 alle 14:10, il presunto figlio biologico di Guzide, Hakan, viene accoltellato in carcere. La giudice e Sezai si offrono subito di pagare l'operazione che potrebbe salvargli la vita. Intanto, Oylum confida a Mualla che incontrò il sicario di Behram soltanto perché fu suo fratello Ozan a spingerla a farlo. Infatti, in base alla sua versione, sembra proprio che la vera mandante dell'omicidio del moro sia un'altra persona, ossia Zelis. Allora, la donna si mette sulle sue tracce. In verità, la giovane si nasconde proprio a casa di Mualla, e più precisamente nella stanza di Ilknur...

Tradimento: Hakan accoltellato in carcere!

Guzide potrebbe aver finalmente ritrovato il suo secondogenito, ossia quel figlio che, anni prima in ospedale, qualcuno scambiò con Oylum. Infatti, Sezai le ha consegnato un fascicolo su di un ragazzo di nome Hakan che, con ogni probabilità, è proprio colui che stavano cercando tanto disperatamente. Allora, l'avvocato si è offerto di accompagnare la donna ad Ankara, dove avrebbe potuto incontrarlo. Una volta giunti a destinazione, però, Guzide ha avuto una brutta sorpresa: Hakan si trova in carcere, ed è stato appena accoltellato. La giudice e Sezai sono pronti a sborsare la cifra necessaria per pagare il delicato intervento che potrebbe salvargli la vita...

Mualla fa rapire Oylum... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Tradimento

Oylum, alla fine, ha deciso di dare ascolto a Kahraman e a Nazan, i quali l'hanno spinta a prendere parte ad un incontro di famiglia a Diyarbakir; purtroppo, non si è rivelata un'ottima idea. Proprio nel corso della cerimonia, Celal ha mostrato a Mualla il video in cui si vede la mora consegnare qualcosa al sicario di Behram. Per la signora non c'è alcun dubbio, si tratta della prova della colpevolezza di Oylum: deve essere lei la mandante dell'omicidio di suo figlio. Fuori di sé dalla rabbia, Mualla ha dato immediatamente ordine di rapire la nuora!

Mualla scopre che Zelis è la mandante dell'omicidio, nelle Anticipazioni della puntata del 14 maggio 2025 di Tradimento

Oylum si trova in una brutta situazione, e si rende conto che ha soltanto una possibilità di salvarsi: deve vuotare il sacco, raccontando che cosa sia realmente accaduto. La giovane confessa a Mualla che incontrò il delinquente che sparò a Behram non di sua iniziativa, bensì su richiesta di suo fratello Ozan. Così, in base alla versione di Oylum, emerge un'altra sconcertante verità: a quanto pare, la mandante dell'assassinio del cugino di Kahraman è Zelis. Allora, Mualla si mette sulle sue tracce, non sapendo che la bionda si sta nascondendo proprio nella sua villa, e più precisamente nella stanza di Ilknur!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Tradimento dall'11 al 17 maggio 2025.

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10, il venerdì sera anche alle ore 21.35, il sabato e la domenica nel daytime sempre su Canale 5.