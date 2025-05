La Promessa Anticipazioni dal 19 al 24 maggio 2025: Don Romulo protegge Manuel e rivela di aver ucciso lui Don Gregorio!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate de La Promessa in onda dal 19 al 24 maggio 2025 su Canale5. Ecco le anticipazioni degli episodi della Soap di Rete4.

Scopriamo cosa succederà nelle puntate de La Promessa in onda dal 19 al 25 maggio 2025. Nella settimana vedremo il sergente Burdina raggiungere la tenuta per informare tutti della morte di Don Gregorio. Don Romulo scoperto dell'incontro tra il maggiordomo e Manuel, deciderà di proteggere il giovane marchese mentre Cruz sfogherà la sua rabbia contro Catalina e Pelayo, che stanno esponendo la famiglia allo scandalo. Intanto Petra cerca di mettere nei guai Marcelo e per poco non ci riesce. La governante, grazie a Santos, scopre il romanzo scritto da Maria e ispirato agli abitanti del palazzo. La donna lo consegna a Cruz e la marchesa scopre del matrimonio segreto di Jana e Manuel.

La Promessa Anticipazioni: ecco cosa succederà nella Soap dal 19 al 25 maggio 2025

Lunedì 19 maggio 2025

Julia rivela a Curro di essere Matilde, la fidanzata di Paco e lo accusa di essere stato lui ad aver ucciso il suo amato. Vera intanto non sopporta il comportamento di sua madre che si sta ingraziando le cuoche facendo loro regali e comportandosi in modo molto cordiale. La ragazza si confida con Lope, che la invita ad avere pazienza e a non fare qualche mossa falsa. La cameriera non può però fare a meno di rivelargli di incolpare anche sua madre, esattamente come suo padre, di tutto il male che ha patito. L’unica persona che si rende conto che qualcosa non va nell’atteggiamento della duchessa di Carril è Teresa, che inizierà a volerci vedere più chiaro. Manuel rivela a Jana di vedere sua madre Cruz come una donna integerrima, poi si confida con Romulo, rivelandogli tutti i suoi timori su Don Gregorio. Nonostante i due ragazzi abbiano annullato l’incontro, i giornalisti si presentano alla tenuta cogliendo Catalina e Pelayo ma anche tutta la famiglia totalmente impreparati. Il sergente Burdina si presenta alla tenuta con una terribile notizia: Don Gregorio è stato trovato morto.

Martedì 20 maggio 2025

Don Gregorio è morto e la sua dipartita sconvolge tutti a La Promessa. Don Romulo deve affrontare la pressione del sergente Burdina che si è presentato alla tenuta con la scusa di trovare qualcuno che si occupi del corpo dell’ex maggiordomo ma in realtà deciso a scoprire se l’assassino si trovi a La Promessa. Nel mentre Jana si trova a ragionare sul suo imminente matrimonio mentre Curro, dopo aver scoperto la vera identità di Julia, si ritrova tormentato dal passato e cerca di capire se sia il caso di raccontare alla ragazza tutto quello che è davvero successo. Lope invece si chiede se avrà davvero un futuro con Vera, visto che la ragazza è una nobile.

Mercoledì 21 maggio 2025

Marcelo non smette di commettere errori e guai e finisce per mettere in pericolo la vita di Julia. Solo l’intervento provvidenziale di Maria evita il peggio. Curro non riesce più a trattenersi e distrutto dai sensi di colpa finisce per rivelare a Julia tutta la verità ovvero che Paco è morto a causa di una sosta al ruscello non prevista e da lui imposta, che purtroppo li ha esposti dal tiro di un soldato vedetta tedesco.

Giovedì 22 maggio 2025

Maria e le cuoche riescono a salvare Marcelo dalla furia di Petra, dopo che questi ha servito a Curro e Julia una torta di noci, a cui la ragazza è allergica. Intanto Jana ha paura che padre Samuel, una volta scoperta l’identità di Manuel, possa cambiare idea e non celebri il loro matrimonio una volta arrivati all’altare mentre Catalina cerca di rimediare, velocemente, ai danni che Don Lorenzo ha provocato con le donne del paese, rendendo i loro rapporti molto difficili.

Venerdì 23 maggio 2025

Cruz vorrebbe indagare sulla morte di Don Gregorio ma il De La Mata la invita alla prudenza e la spinge a non esporsi troppo, visto quello che l’uomo ha combinato a palazzo. Più tardi la marchesa sfoga la sua rabbia contro Catalina e Pelayo e li accusa di esporli ai drammi e agli scandali come se tutti loro facesse parte di un romanzo. Intato Curro continua a essere sopraffatto dai sensi di colpa mentre Santos trama nell'ombra in accordo con Petra.

Sabato 24 maggio 2025

Don Romulo raggiunge Pia per informarla della morte di Don Gregorio e la spinge a uscire a prendere un po’ di aria ora che non corre più alcun pericolo. Più tardi il sergente Burdina rivela che la busta trovata accanto al cadavere dell’ex maggiordomo proviene dalla Promessa. Santos consegna a Petra un quaderno appartenente a Maria e i due scoprono che la cameriera ha scritto un racconto ispirato agli abitanti della tenuta. La governante lo porta a Cruz che, leggendone un passaggio, capisce che la giovane si riferisce a Manuel e Jana e al loro imminente matrimonio segreto. La donna ne rimane sconvolta e si decide a fare qualcosa. Dopo aver parlato a lungo con il marchesino e aver capito che il ragazzo potrebbe rischiare grosso Don Romulo decide di proteggere Manuel a ogni costo. Sceglie così di chiamare il sergente Burdina e di rivelargli non solo di aver inviato lui la lettera a Gregorio ma anche che Pia è viva.

