Beautiful Anticipazioni Puntate dal 18 al 24 maggio 2025: Ridge gela Steffy e Thomas rivelando loro che Eric sta morendo!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate di Beautiful in onda dal 18 al 24 maggio 2025. Ecco le anticipazioni episodio dopo episodio della Soap in onda nel pomeriggio di Canale5.

Beautiful ci aspetta dal lunedì alla domenica nel daytime di Canale5 ma cosa succederà nelle puntate della Soap Americana in onda dal 18 al 24 maggio 2025? Scopriamolo. Nelle episodi trasmessi nella quarta settimana di maggio 2025, Ridge deciderà di rivelare a Steffy e Thomas della malattia di Eric ma chiederà ai due ragazzi di fingere di non sapere nulla. Finn ribadirà a Deacon di non voler avere nulla a che fare con Sheila mentre Liam tornerà alla carica con Steffy, rivelandole di amarla ancora e spingendola a lasciare suo marito. Intanto Poppy, la madre di Luna, avrà un durissimo scontro con Li. Le due sorelle si affronteranno come cane e gatto e purtroppo non riusciranno a chiarirsi.

Beautiful: ecco le anticipazioni complete delle puntate dal 18 al 24 maggio 2025

Domenica 18 maggio 2025

Thomas parla chiaro sia con Brooke che con Taylor e fa capire a entrambe di non voler rinunciare al suo rapporto con Hope e alla loro relazione, che vuole portare avanti nonostante tutti siano scettici. C’è invece grande unità quando si parla di Deacon e Sheila. Nessuno tra i Forrester e i Logan è entusiasta del fidanzamento tra la Carter e lo Sharpe e c’è molta preoccupazione per come possa evolvere la questione. Hope e Steffy – a cui faranno seguito Brooke, Ridge, Taylor e Thomas – si troveranno a parlare della questione con molta ansia di questa terribile faccenda. Intanto i due piccioncini innamorati, nel loro nido d’amore, continueranno a fare progetti futuri.

Lunedì 19 maggio 2025

Steffy e Taylor sono insieme nella casa sulla scogliera e fanno colazione insieme. La Forrester ringrazia la madre per il supporto da lei ricevuto e per averla accompagnata in Europa per aiutarla con i bambini. La Hayes le confessa che Ridge è sì molto felice per il suo ritorno ma è anche molto in ansia per lei, visto che Sheila è libera di seminare il panico ed è ossessionata dall’idea di riavvicinarsi a Finn. La dottoressa rivelerà di essere in pensiero pure lei, visto anche come si è concluso l’incontro tra Steffy e la Carter ma la figlia la tranquillizzerà dicendole di sapere perfettamente che la rossa è una criminale pericolosa e, per questo motivo, non ha alcuna intenzione di permettere che si avvicini alla sua famiglia. La giovane sarà più che mai convinta che stavolta suo marito Finn manterrà la parola data.

Martedì 20 maggio 2025

Ridge si reca da Liam per discutere dei pericoli che sua figlia sta correndo con Sheila, soprattutto dopo il pugno che le ha dato in pieno viso. Lo Spencer è sempre più convinto che Steffy debba allontanarsi da Finn, il vero pericolo per lei e i bambini. Il Forrester è però sicuro che sua figlia, dato il caratterino determinato che si ritrova, non rinuncerà alla sua famiglia, non senza lottare. Intanto in ospedale, Finn si ritrova a parlare con sua madre Li, felice per il ritorno della nuora a casa. La Nozawa mette in guardia suo figlio dal commettere un qualsiasi errore, anche il più insignificante apparentemente, con Sheila. Il giovane medico rassicura la madre poi cerca di capire perché lei sia così determinata a volere che Luna lasci la Forrester ma la dottoressa evita di rispondere alla domanda del ragazzo e cambia argomento, virando su Liam e sottolineando quanto Finn debba stare attento all’ex marito di Steffy, che potrebbe tornare alla carica con lei e attende solo una sua mossa falsa.

Mercoledì 21 maggio 2025

Li è convinta che suo figlio Finn debba cambiare atteggiamento e debba stare attento più di quanto non sia stato finora. La dottoressa crede che debba tenere a bada non solo Sheila e Liam ma anche Luna e sua sorella Poppy, appena arrivata in città. Le due si ritrovano dopo diverso tempo e Li mette in chiaro alla sorellina di non volerla vedere più in giro e di desiderare che lei e la figlia lascino immediatamente la città. Liam intanto, dopo la chiacchierata con Ridge, si presenta da Steffy e tenta di convincerla a chiudere per sempre con Finn e di dare a lui una possibilità. Lo Spencer continua a essere convinto che il dottore prima o poi metterà in pericolo sia lei che i bambini e questo perché, nonostante le promesse, non riuscirà a chiudere per sempre con Sheila. La Forrester lo ringrazia per il suo affetto e gli rivela di volergli molto bene e di volerlo nella sua vita perché padre di Kelly ma non ha alcuna intenzione di lasciare Finn. Il biondo non demorde e le confessa di amarla e di volere una vita insieme a lei.

Giovedì 22 maggio 2025

Finn convoca Deacon in ospedale e gli parla molto chiaro. Il dottore gli ribadisce di non volere Sheila nella sua vita e di volerla tenere lontana dalla sua famiglia, per tenere al sicuro Steffy e i bambini, che per lui avranno sempre la priorità. Lo Sharpe prova ancora una volta di convincerlo a ripensarci e sostiene quanto detto a Steffy, ovvero che la Carter è cambiata ed è diventata una persona migliore grazie al loro amore. Finn però stronca il discorso. Il medico torna a casa e conferma a Steffy tutto l'amore e l’affetto che prova per lei e i figli. Intanto alla Forrester, Luna continua a stare accanto a RJ, sempre turbato per la salute di suo nonno. La ragazza è in ansia per via del comportamento di Li, che vuole cacciarla. Il giovane Forrester restituisce le attenzioni e la rincuora dicendole che nessuno, alla Forrester, permetterà che lei abbandoni il suo stage, per cui ha dimostrato grande talento. Intanto Poppy e Li continueranno ad avere uno scontro furioso e da troppo tempo rimandato.

Venerdì 23 maggio 2025

Ridge confida a Brooke la sua intenzione di informare i ragazzi della malattia del nonno. Il Forrester ha paura per il suo papà, le cui condizioni di salute peggiorano di giorno in giorno e per questo è sempre più complicato nascondere il segreto. Intanto Eric, noncurante delle sue condizioni, continua a lavorare senza sosta alla sua collezione mentre Donna è sempre più in ansia. Katie arriva alla villa e si rende conto che le cose sono diventate complicate e pesanti. Sua sorella cerca di convincere il marito a prendersi maggiore cura di sé e di lasciarsi coccolare dalla sua famiglia ma lui è determinato a non rinunciare al suo lavoro, del resto la moda è la sua vita. RJ conosce Poppy, che rimane piacevolmente colpita dal ragazzo. La Nozawa capisce anche quanto sua figlia desideri continuare a lavorare alla Forrester Creations e a stare accanto a persone che la stimano e amano come il figlio di Ridge.

Sabato 24 maggio 2025

Luna vuole rimanere a lavorare alla Forrester e su madre ha cominciato a capire il perché. Sua zia Li è però più che mai convinta che la nipote e sua sorella debbano andarsene e velocemente. Ridge convoca Steffy e Thomas nel suo ufficio e comunica ai ragazzi che Eric sta morendo. I due giovani ne rimangono sconvolti e vorrebbero passare più tempo insieme al nonno. Il Forrester li invita al silenzio affinché si rispetti il desiderio del patriarca di mantenere questo segreto. Intanto Brooke raggiunge Villa Forrester dove trova entrambe le sue sorelle. La Logan capisce subito che le cose non vanno bene ma simula serenità davanti a Eric. Una volta rimasta sola con Donna e Katie, le tre si lasciano andare alla commozione e ricordano con amore i dolci momenti passati insieme e il rocambolesco ritorno di fiamma tra Donna ed Eric. Carter invece, alla Forrester Creations, teme che la guida del patriarca possa avere delle pesanti ripercussioni economiche sull’azienda e chiede a Ridge spiegazioni su quello che ha fatto. In quel momento Eric appare sull’uscio e intuendo che la sua famiglia sospetta che lui abbia qualcosa che non va, si lascia andare a un discorso strappalacrime sul desiderio di vivere la vita appieno. Thomas e Steffy si commuovono e ribadiscono al nonno quanto sia stato importante per loro averlo come guida. Hope invece si avvicina all’ufficio per parlare con Eric della sua collezione e scopre la verità da Brooke e dalle sue zie, rimanendone anche lei molto scossa e addolorata. Più tardi la ragazza difende il suo rapporto con Thomas e rivela alla madre di aver organizzato una serata romantica con lui. La Logan senior pregherà la figlia di stare molto attenta, certa che il passato del giovane stilista possa ancora fare danni.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.