Tradimento Anticipazioni Puntate dal 18 al 24 maggio 2025: Tolga scopre le bugie di Selin e vuole fuggire con Oylum

Anticipazioni TV

Ecco nel dettaglio le Anticipazioni delle Puntate di Tradimento che andranno in onda dal 18 al 24 maggio 2025!

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca Tradimento. Questi episodi andranno in onda dal 18 al 24 maggio 2025 su Canale 5, tutti i giorni nel daytime e la domenica in prima serata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà la prossima settimana.

Tradimento: Le Anticipazioni degli episodi dal 18 al 24 maggio 2025

Anticipazioni Tradimento: Hakan non è il vero figlio di Guzide

Guzide si reca alla centrale di polizia per prendere Ozan, riuscendo a far ritirare la denuncia dal caporedattore, grazie ad un ricatto. Nel frattempo, Ozan confessa che l’autrice dell’articolo incriminato è Azra e così Guzide si precipita a casa di Tarik, convinta che dietro tutto ci sia l’ex marito. Guzide aiuta Yesim a stipulare un accordo prematrimoniale molto vantaggioso per lei. Yesim le è talmente grata che, il giorno delle nozze con Tarik vuole la giudice come sua testimone. Poco dopo, Umit racconta alla sorella di essere rimasto coinvolto in un piccolo incidente stradale. La cosa strana è che al volante dell’altra auto c’era Ipek, la figlia di Sezai, alla guida di una vettura di lusso che alimenta i sospetti della giudice. Guzide decide così di incontrare Oltan per cercare di scoprire qualcosa di più su di lei. Nel frattempo, Sezai porta Hakan a vivere temporaneamente a casa di Guzide. Mentre Ozan si oppone fermamente, Umit decide di accoglierlo come nipote. Guzide riferisce a Sezai di sospettare che Ipek le stia nascondendo qualcosa dal momento che sa per certo che la ragazza possiede due auto, di cui una costosissima. Mentre Ipek svia i sospetti, dichiarando che l’automobile è di Azra, Hakan cerca di vendere al mercato nero telefoni e computer rubati, ma finisce inseguito dalla polizia. Il ragazzo si rifugia nello scantinato di casa Guzide, proprio mentre Ipek accusa la giudice di averla minacciata di tornare in Canada per non rovinare il suo rapporto con Sezai. Una accusa che la lascia senza parole. Ozan e Zeynep scoprono che Hakan si sta nascondendo in casa loro. Lui, scoperto, minaccia di uccidere Zeynep e fugge ma viene inseguito dalla polizia che lo arresta. Guzide riceve i risultati del test del DNA, che rivelano che il ragazzo non è suo figlio.Gli Ozguder festeggiano: Hakan non è figlio di Guzide.

Tradimento Anticipazioni: Tolga vuole fuggire con Oylum

Avviene un casuale incontra tra Ozan e Tolga, che si confidano a cuore aperto, scambiandosi confidenze sui loro amori tormentati. Dopo aver confessato all’amico di amare ancora la sorella,Tolga trova la pancia finta di Selin e tra i due esplode un litigio furioso, che culmina con una caduta dalle scale di Selin. Mentre lei perde i sensi, Serra chiama la polizia e denuncia il cognato che viene arrestato. Il giudice convalida l’arresto di Tolga, ritenendolo a rischio di fuga. Oylum va a trovare Selin in ospedale e, poco dopo, lei si risveglia e parla con la polizia dichiarando di non ricordare nulla purtroppo. Mentre Oylum si sfoga con Kahraman e Serra le intima di stare lontana da Tolga, prima di essere schiaffeggiata e cacciata da Nazan, Taner fa visita a Tolga in carcere. Mentre Tolga confessa a Oylum di amarla, Selin fa scagionare il marito nella speranza che lui si accorga dei suoi sentimenti. Sfruttando questo cavillo legale, Oltan prende accordi con l’avvocato Engin per bloccare il divorzio tra Tolga e Selin. Intanto, Tolga telefona a Oylum dal carcere, proponendole di fuggire insieme con Can. Lei accetterà?

Tradimento: Zelis in prigione

Gli uomini di Diyarbakir arrivano a Istanbul per vendicare Behram e si presentano in ospedale con l’intenzione di rapire Ilknur e usarla come esca per attirare Zelis, ma vengono fermati da Mualla. Nel frattempo, Zelis si reca in un negozio per comprare del cibo ma il negoziante la conosce e chiama immediatamente la polizia. Seyfi, un agente amico di Mualla, la informa sull’orario e sul luogo dove Zelis tenterà di fuggire e così la ragazza viene catturata per poi essere consegnata alla polizia. Ozan va a trovare Zelis in carcere e, dopo una violenta discussione, le grida che chiederà il divorzio. Anche Ilknur visita la figlia, profondamente provata, chiedendole dei soldi.

Anticipazioni Tradimento: Kahraman scopre tutto

Kahraman vuole tornare in Argentina per allontanarsi dai sentimenti che prova per Oylum. Mualla riesce a fermarlo rivelandogli che Can non è figlio di Behram e gli chiede aiuto per rintracciare Oylum che è sparita. La ragazza torna a casa con Can, dopo essersi recata in ufficio da Tolga, ed è costretta a confessare tutta la verità su suo figlio a Kahraman, che le promette di restarle accanto. Nel frattempo, Yesim incontra il suo primo cliente, Mehmet, nella sua neonata impresa di pulizie, mentre Ilknur tenta di ricattare Tarik con un video salvato nel cellulare. Peccato che il video sia stato cancellato! Yesim vede crescere il successo della sua impresa “Lo splendore di Oyku”, e ne è molto soddisfatta.

Tradimento va in onda tutti i giorni a partire dalle 14.10, il sabato alle 15:10 su Canale 5.