Beautiful Anticipazioni Puntata del 21 maggio 2025: Steffy gela Liam, Finn non si tocca!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 21 maggio 2025 su Canale5. Le anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che Steffy rimetterà Liam al suo posto e gli intimerà di smetterla di mettersi in mezzo tra lei e Finn.

Beautiful ci aspetta con un nuovo appuntamento il 20 maggio 2025, alle ore 13.45 su Canale5. Le anticipazioni della puntata ci rivelano che mentre Finn continuerà a capire perché sua madre ce l’abbia così tanto con Luna – e con sua sorella Poppy – ma anche a subire i rimproveri di Li, che vuole che cambi immediatamente atteggiamento nei confronti della sua famiglia, Steffy dovrà frenare Liam, tornato all’attacco con lei e deciso a convincerla a lasciare suo marito. La Forrester ribadirà le sue intenzioni, ovvero quelle di rimanere accanto al suo bel dottore e di lottare per tenere unita la sua famiglia contro tutto e tutti. Vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap Americana.

Beautiful Anticipazioni: Finn promette di cambiare per amore di Steffy

Finn ha le spalle al muro. Il bel dottore si è trovato a gestire l’ira di sua madre, infuriata contro di lui per il comportamento ambiguo che ha avuto con Sheila e con cui ha messo a rischio la sua famiglia. La Nozawa ha parlato molto chiaro con il giovane e gli ha intimato di stare molto attento alle sue mosse e di non permettersi più alcun errore. Nella discussione tra madre e figlio è stato sollevato anche il tema Luna. Finn continuerà a capire come mai la sua mamma ce l’abbia così tanto con sua cugina e perché non smetta di tormentarla affinché lasci la città. Cosa ci sarà dietro? Il medico intende scoprirlo il prima possibile e spera di poter fare qualcosa per la sua cuginetta.

Beautiful Anticipazioni 20 maggio 2025: Liam torna alla carica ma stavolta Steffy è una furia

Ridge e Liam hanno parlato a lungo del rapporto tra Finn e Sheila e dei pericoli che Steffy, a causa di questo, sta correndo. Il Forrester ha condiviso con il suo ex genero le sue perplessità, dopo averle dichiarate a Steffy. Ma visto che la Forrester è così tanto determinata a continuare sulla sua strada, Liam penserà di provare a riparlarle, dopo la loro lunga telefonata, che ha spinto la madre di Kelly e Hayes a tornare a casa. Lo Spencer si è presentato a casa dell’ex e le ha confessato di essere molto preoccupato per lei ma soprattutto l’ha spinta ad allontanarsi dal suo innamorato, un uomo per lui pericoloso. La reazione della ragazza non si farà attendere e stavolta userà le maniere forti.

Beautiful: Steffy gela Liam, non lascerà mai Finn!

Steffy ringrazierà Liam per il suo affetto ma non potrà e non dovrà lasciargli spazio. La Forrester ha capito molto bene che lo Spencer prova ancora dei sentimenti per lei ma non può permettere che qualcuno, chiunque esso sia, si intrometta nel suo matrimonio. Per questo dopo avergli detto che lo considererà sempre un prezioso alleato, gli chiederà di non impicciarsi più di affari che non lo riguardano. Steffy picchierà duro su questo argomento e farà capire al suo ex marito di non avere nessuna intenzione di allontanare l’uomo che ama e di rinunciare alla sua famiglia, nonostante sia perfettamente al corrente che Sheila Carter possa tornare all’attacco. Steffy si dirà convinta che il suo Finn manterrà la sua promessa di tenere al sicuro lei e i loro bambini.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful del 18 al 24 maggio 2025.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.