Tradimento Anticipazioni 21 maggio 2025: Tolga in carcere con l'accusa di tentato omicidio ai danni di Selin!

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Tradimento in onda il 21 maggio 2025 su Canale 5: Serra accusa Tolga di aver spinto Selin dalle scale! Ma sarà la verità?

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento, scopriamo che, nella puntata in onda il 21 maggio 2025, alle 14:10, Tolga trova la pancia finta che Selin indossa per simulare la gravidanza, e va su tutte le furie. Nel corso del loro litigio, la rossa fa un capitombolo dalle scale. Serra, che ha sentito tutto, ma non ha visto niente, si affretta a prestare soccorso a Selin, e a puntare il dito contro il cognato: la giovane è sicura che sia stato Tolga a spingere la sorella dalle scale. Proprio a cause di queste infamanti accuse, il ragazzo finisce in manette. Intanto, Sezai sta accompagnando Hakan a casa di Guzide, poiché è qui che il galeotto trascorrerà il periodo ella convalescenza dopo l'intervento subito. Umit lo accoglie con gioia, al contrario di Ozan, il quale non ne è per niente contento...

Tradimento: Selin deve mentire a Tolga...

Selin ha perduto la sua bambina, e, come se non bastasse, quello stesso giorno ha visto andare in frantumi il suo sogno di maternità. Infatti, la rossa ha abortito e, durante il delicato intervento di raschiamento, il chirurgo che l'ha operata si è visto costretto a rimuoverle l'utero. Dunque, Selin non potrà più avere figli in futuro, e questo la fa soffrire molto. Tuttavia, è prontamente intervenuto Oltan, il quale le ha promesso che avrebbe trovato una soluzione al "problema", e che, nel mentre, lei avrebbe semplicemente dovuto tacere questa triste verità a Tolga...

Tolga in arresto... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Tradimento

Selin, su richiesta di Oltan, sta portando avanti un'ignobile messinscena: sta indossando una pancia finta e sta consultando finti medici assoldati per far credere al povero Tolga di essere ancora in stato interessante. Ora, però, la verità sta per venire a galla. Il giovane rincasa a sorpresa, e trova la pancia finta della moglie, che intanto si sta facendo la doccia. Compreso di essere stato ingannato, Tolga inveisce contro Selin. Tra i due esplode un'accesa lite che culmina in tragedia: Selin cade dalle scale. Serra, che ha sentito tutto, ma che non ha visto niente, si affretta a raggiungerli. La ragazza presta soccorso alla sorella, che cadendo ha battuto la testa ed ha perduto i sensi, e punta il dito contro Tolga, certa che il cognato abbia spinto Selin per farle del male. Sulla base di queste accuse, Tolga viene arrestato dalla polizia...

Hakan arriva a casa di Guzide, nelle Anticipazioni della puntata del 21 maggio 2025 di Tradimento

Sezai sta accompagnando Hakan a casa di Guzide. Il presunto figlio biologico della giudice è stato accoltellato nel carcere in cui era detenuto; Guzide, pur non sapendo ancora se Hakan sia davvero sangue del suo sangue, ha deciso di pagare il costoso intervento che gli avrebbe potuto salvare la vita, ma non si è limitata soltanto a questo; gli ha persino aperto le porte del suo appartamento, affinché possa trascorrere qui il lungo periodo di convalescenza. E mentre Umit accoglie il nuovo arrivato con grande entusiasmo, Ozan storce il naso, non essendo per niente contento del suo arrivo...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Tradimento dal 18 al 24 maggio 2025.

