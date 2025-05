The Family Anticipazioni 21 maggio 2025: Hulya portata via dalla polizia! Ecco perché

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di The Family in onda il 21 maggio 2025 su Canale 5 rivelano che, nel corso di una serata in famiglia, la polizia bussa alle porte di Villa Soykan per portare via Hulya!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family, scopriamo che, nella puntata in onda il 21 maggio 2025 alle 16:30, Aslan porta via i piccoli Zeynep e Kaya affinché Devin non passi dei guai. Intanto, Ilyas punta la pistola contro Cihan, reo di aver lasciato che Serap venisse arrestata. Nonostante ciò, il giovane gli assicura che riuscirà a tirare fuori di prigione l'avvocatessa. Melek, invece, torna in carcere, e Leyla l'affronta. Nel frattempo, Hulya torna di buon umore sia perché il figlio ha riportato i bambini a casa sia perché l'hanno avvista che Ibrahim non è più in pericolo di vita. In seguito, però, smette di sorridere: li raggiunge la psicologa con tanto di valige. Chiaramente, Devin è tornata a vivere a Villa Soykan per stare insieme a Zeynep e Kaya. Le loro animate chiacchiere vengono interrotte dalla polizia che arriva per portare via la signora. Per Hulya si mette male!

The Family: Aslan toglie i bambini a Devin...

Dopo aver parlato con Yagmur, la quale è seriamente preoccupata per le sorti di Devin, Aslan si prepara a fare la sua mossa. Quest'ultimo raggiunge la moglie per toglierle i piccoli Zeynep e Kaya. Aslan, però, ci tiene a sottolineare di non averlo fatto per darle un dispiacere, bensì perché la ama: se continuerà a portare avanti questa battaglia, finirà con il cacciarsi in guai molto seri. Ovviamente, Devin non è per niente d'accordo con la scelta fatta dal marito, tanto che sembra pronta alla sua contromossa. Che cosa avrà intenzione di fare?

Ilyas punta la pistola contro Hulya... Ecco che cosa succederà in questo episodio di The Family

Ilyas punta la pistola contro Cihan: è furioso con lui perché, rifiutandosi di testimoniare contro Leyla, ha fatto finire Serap dietro le sbarre. Cihan ci tiene a fargli sapere che non farà mai niente che possa danneggiare sua sorella, ma che questo non significa che abbandonerà l'avvocatessa al suo destino. Infatti, il giovane ha già escogitato un piano per riuscire a tirarla fuori di prigione. Intanto, Leyla sta per ritrovarsi faccia a faccia con Melek. Quest'ultima, da poco dimessa dall'ospedale, dove ha lottato tra la vita e la morte dopo essersi pugnalata da sola, torna in carcere. La bionda, furente con Melek che l'ha incastrata, l'affronta con coraggio...

Hulya portata via dalla polizia, nelle Anticipazioni della puntata del 21 maggio 2025 di The Family

A Hulya sembra essere tornato il buon umore. La signora è felice sia perché Aslan le ha riportato Zeynep e Kaya sia perché è stata appena informata del miglioramento di Ibrahim, che si trovava tra la vita e la morte: è uscito dalla terapia intensiva, quindi è fuori pericolo. Tuttavia, sta per accadere qualcosa che le spegnerà in un battibaleno il sorriso. Devin si presenta improvvisamente alla Villa con tanto di bagagli: ha deciso di tornare ad abitare lì per stare vicina ai nipotini. Successivamente, esplode un'accesa discussione tra gli astanti, interrotta da un altro improvviso arrivo, quello della polizia. Gli agenti devono portare via con loro Hulya, finita nell'occhio del ciclone per colpa della lettera accusatoria scritta da Leyla contro di lei e resa pubblica dalla rossa...

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.30.