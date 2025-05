The Family Anticipazioni Puntate dal 19 al 23 maggio 2025: Devin scopre che suo padre trama con Hulya alle sue spalle!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle puntate della seconda stagione della soap opera turca The Family in onda dal 19 al 23 maggio 2025 su Canale 5. Ecco il riassunto di ciò che accadrà negli episodi della settimana!

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate di questa soap opera turca con il bel Kivanc Tatlitug, The Family, in onda dal 19 al 23 maggio 2025 su Canale 5, a partire dalle 16.15 circa. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana che viene.

Devin nel panico, il piccolo Kaya sta molto male

Aslan viene informato delle condizioni di Ibrahim: è in terapia intensiva. Intanto, Serap sta cercando di fornirsi un alibi per difendersi dalle minacce del biondo, pronto a denunciarla alle autorità per il tentato omicidio ai danni dello zio. L'avvocatessa dà dei soldi allo scagnozzo di Ibrahim e gli chiede di testimoniare che, il giorno del malore di quest'ultimo, lei lo aveva incontrato per questioni d'affari. Iskender e Turgut, invece, si recano dalla famiglia di Elif per chiedere la sua mano per conto di Ekrem. Il giovane promette che non la farà mai soffrire, allora sia la giovane che suo padre acconsentono alle nozze. Poco dopo, Ekrem scopre che Yagmur non è fidanzata con Burak come credeva. Nel frattempo, Devin è preoccupata per il piccolo Kaya, che ha la febbre altissima. La raggiunge Aslan, ed insieme si recano dal padre della rossa per far visitare il bambino.

Il piccolo Kaya sta finalmente meglio. Lui, la piccola Zeynep, Aslan e Devin stanno tutti insieme, come una vera famiglia. A questo momento di dolcezza si contrappone un duro scontro tra Hulya e Cihan. Lei gli consiglia di consultare uno psicologo, mentre lui le fa un'infausta previsione sul suo futuro: il figlio la metterà in un ospizio, dove morirà da sola. Kaya, invece, incredibilmente rompe il silenzio per sussurrare dolci parole alla zia che lo sta accudendo. Dopodiché, Bedri viene umiliato dagli uomini con cui stava facendo affari, che ribadiscono che il capo è Aslan. Anche quest'ultimo ci tiene a rimarcare di essere colui che detiene il potere. Il cugino, furente, giura vendetta. Al contempo, Hulya manda la polizia a casa di Devin per toglierle i bambini. Tuttavia, l'intervento di Nedret, prozia di Zeynep e Kaya, salva la situazione. Quando la signora lo scopre, va su tutte le furie, e raggiunge Ergun. Lui e Hulya si guardano con complicità.

Ergun e Hulya in combutta per dividere Devin ed Aslan

Dopo aver parlato con Yagmur, Aslan porta via i piccoli Zeynep e Kaya affinché Devin non passi dei guai. Intanto, Ilyas punta la pistola contro Cihan, il quale, rifiutandosi di testimoniare contro sua sorella, ha lasciato che Serap venisse arrestata. Nonostante ciò, Cihan gli assicura che non abbandonerà l'avvocatessa al suo destino: ha un piano per farla tornare a piede libero. Melek, invece, torna in carcere. Leyla l'affronta con coraggio. Nel frattempo, Hulya torna di buon umore sia perché il figlio ha riportato i bambini a casa sia perché l'hanno avvista che Ibrahim si è risvegliato dalla terapia intensiva e non è più in pericolo di vita. Poco dopo, li raggiunge la psicologa con tanto di valige: è tornata a vivere a Villa Soykan per stare insieme a Zeynep e Kaya. Le loro animate chiacchiere vengono interrotte dalla polizia che arriva per portare via la signora, finita nei guai per colpa di una lettera accusatoria scritta da Leyla e resa pubblica da Devin.

Nedret insinua il dubbio in Devin: e se suo padre Ergun fosse in combutta con Hulya? I due potrebbero aver tramato alle sue spalle per far risultare che lei non potrà più avere figli in seguito al suo aborto traumatico. Intanto, Aslan informa Leyla che sta cercando la madre e la figlia di Melek, che sono state nascoste in un luogo segreto da Serap, assicurandole che l'aiuterà a venire fuori da questa brutta situazione. E mentre Hulya sta indagando sulla misteriosa scomparsa del marito di Nedret, Bedri continua a fare "affari" con Ilyas in gran segreto. Nedret, però, lo scopre ed affronta il suo ex amante per minacciarlo di nuovo. In un secondo momento, Aslan e Devin vengono convocati dal preside della scuola dei piccoli Zeynep e Kaya che deve comunicare loro che i bambini sono stati espulsi per volontà del consiglio d'istituto. Per finire, la psicologa vede Hulya scire dall'ospedale in cui lavora suo padre Ergun, e così lo prende di petto.

Nedret finisce in manette

Hulya è furiosa perché la madre di Ekrem si è affidata a Nedret per organizzare la cerimonia dell'hennè di Elif. Proprio nel corso della serata, viene pubblicato in rete un articolo in cui si parla della presunta morte del marito della zia di Aslan. Nel mentre, quest'ultimo e Devin presenziano insieme ad un evento galante. Lui deve fare affari con un importante imprenditore, e lei gli sarà di grande aiuto per fare centro. Ekrem, invece, ha alzato un po' troppo il gomito: è sconvolto perché sta per sposare una donna che non ama, e Yagmur, colei per cui batte il suo cuore, è single. Nel frattempo, Yagmur crede di avere un appuntamento con un cliente, ma si tratta di Bedri, che sta ancora tentando il tutto per tutto per fare breccia nel suo cuore. I due si preparano a vivere una serata a dir poco adrenalinica, anche se Yagmur continua a pensare ad Ekrem e alla fine della loro storia d'amore. Per finire, nel bel mezzo del party, Nedret viene arrestata.

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.15.