Beautiful, Tradimento, My Home My Destiny e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 14 marzo 2025

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Tradimento e My Home My Destiny - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 14 marzo 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Tradimento, My Home My Destiny e La Promessa, che andranno in onda oggi, 14 marzo 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire l'intricata storia famigliare di Guzide. In seguito, alle 16.50, incontreremo Zeynep e Mehdi, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 14 marzo 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 14 marzo 2025 - la sfida tra Ridge ed Eric potrebbe rivelarsi molto più preoccupante di quanto si pensasse, tanto che Carter metterà in allarme tutti. Il Walton rivelerà a Brooke e a RJ di essere preoccupato per le azioni del Forrester senior, la cui decisione di creare una nuova collezione potrebbe portare la Forrester Creations al collasso. L’avvocato avrà paura che le spese della linea finiscano per portare in bancarotta l’azienda, già al limite delle spese a causa della Hope For The Future e la Brooke’s Bedroom. Carter sarà però anche convinto che il capostipite della famiglia degli stilisti sarà in grado di far fronte a tutte le spese. Intanto Hope e Thomas si lasceranno andare alla passione... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Tradimento: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 14 marzo 2025

Nella puntata di Tradimento di oggi - 14 marzo 2025 - Tarik raggiunge Elmas per minacciarla: se non smetterà di mettergli i bastoni tra le ruote, le stroncherà la carriera. Dopodiché, l'avvocato, grazie agli ultimi test di paternità, viene a sapere che Melis non è sua figlia. Inoltre, stando a quanto dichiara Nihal, quest'ultima sarebbe stata aiutata proprio da Yesim a falsificare il test con un capello della piccola Oyku. Furente, Tarik inizia a mettere a soqquadro l'abitazione dell'amante per riuscire a ritrovare i suoi soldi... Qui la trama completa della puntata di Tradimento.

My Home My Destiny: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 14 marzo 2025

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 14 marzo 2025 - Zeynep e Baris rincasano con Gulbin. Sakine e quest'ultima finalmente si abbracciano. Intanto, Emine confida a Savas di desiderare una vita "noiosa", mentre lui esprime la sua volontà di portarla via per andare a stare da soli da qualche parte. Allora, inventano una scusa con i loro famigliari e si dileguano. In un secondo momento, Nuh e l'avvocato si allontanano per scambiare quattro chiacchiere. Parallelamente, Emine e Savas si stanno godendo la loro piccola "fuga"... Qui la trama completa della puntata di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 14 marzo 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 14 marzo 2025 - Don Alonso cercherà di recuperare terreno con sua moglie. Cruz non vorrà a fare pace con suo marito per via di Catalina. Si rifiuterà di riavvicinarsi se lui continuerà a giustificare l’atteggiamento della figlia e se proseguirà nel permetterle di prendere decisioni di testa sua. La nobile si scontrerà nuovamente con la figliastra e stavolta il motivo del contendere sarà Adriano. Intanto Virtudes rivelerà alla madre di non aver potuto portare Adolfo con lei perché i suoi suoceri le hanno imposto di dimostrare di avere il denaro sufficiente per allevare il bambino. Salvador consiglierà a Lope di confessare a Don Romulo il vero motivo della lite tra lui e Santos. Il cuoco deciderà di essere sincero e Don Ricardo, al corrente del fatto che suo figlio sia un uomo violento con le donne, minaccerà di licenziarlo... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

