Tradimento Anticipazioni Puntate dal 9 al 15 marzo 2025: Yesim arrestata, Tolga lascia Oylum

Anticipazioni TV

Ecco nel dettaglio le Anticipazioni delle Puntate di Tradimento che andranno in onda dal 9 al 15 marzo 2025!

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca Tradimento. Questi episodi andranno in onda dal 9 al 15 marzo 2025 su Canale 5, tutti i giorni nel daytime e la domenica in prima serata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà la prossima settimana.

Tradimento: Le Anticipazioni degli episodi dal 9 al 15 marzo 2025

Puntata in onda Domenica 9 marzo 2025

Il video di Oltan e Ozan finisce nelle mani dell’avvocato Elmas che, determinata ad umiliare Tarik, decide di condividerlo pubblicamente, mentre lui continua a spendere senza freni nell’hotel di lusso di Behram. Yesim vede il video online e decide di mettere in atto la sua vendetta: accetta dunque l’offerta di Nihal di far credere a Tarik che Melis sia sua figlia, in modo che Nihal gli chieda 500 mila dollari per tacere. Ozan e Oylum informano la madre che Tarik ha cercato di corromperli ma la rassicurano dicendole che non hanno accettato l’offerta del padre. Ozan poi la informa di aver iniziato a lavorare per Oltan con l’obiettivo di accedere ai suoi dati sensibili e trovare materiale con cui ricattarlo a sua volta. Nel frattempo, Oltan si accinge a passare l’inverno nell’hotel di Behram.

Yesim accetta l’accordo di Nihal: faranno credere a Tarik che Melis sia sua figlia così da chiedere all’uomo 500mila dollari per mantenere il segreto. Dopo aver chiarito che tutto quello che è successo al ristornate è solo un equivoco, Selin Ozan decidono di tornare ad essere amici. Taner, ex socio di Tolga, ricompare dopo anni per chiedere un bonus economico dopo aver scoperto che l’azienda è diventata molto redditizia. Tolga vuole organizzare un incontro con Guzide, Oylum ed Oltan, per comunicare a quest’ultimo che vuole tagliare ogni rapporto con lui. Nel frattempo, Umit si trova a casa di Yesim per riprendere la sua attrezzatura e decide di riprendere la conversazione tra Yesim e Nihal riguardo la truffa nei confronti di Tarik. Quest’ultimo nel frattempo, dopo aver visto le finte analisi del DNA, accetta di dare duecentomila dollari a Nihal. Elmas si imbatte nella mail di Tarik in merito al test del DNA e alla transazione bancaria, e decide rivelare tutto a Guzide.

Oltan viene portato in ospedale e operato d’urgenza. Tolga è oppresso dal senso di colpa: proprio mentre stava per dire a suo padre che voleva tagliare per sempre i ponti, lui ha sacrificato la propria vita per difendere Tolga prendendosi una pallottola senza esitare.

Puntata in onda Lunedì 10 marzo 2025

Guzide avverte Yesim che andrà a riprendersi i suoi libri. Lei, tuttavia, decide di farle un ulteriore torto e mette tutti i libri in una scatola che brucia davanti agli occhi della giudice. Elmas e Selin consolano e rassicurano Tolga sulle condizioni di suo padre mentre Mesut informa Ozan che alla sparatoria erano presenti anche sua madre e sua sorella.

Puntata in onda Martedì 11 marzo 2025

Ozan mette Oylum alle strette: se sceglierà di rimanere insieme a Tolga, lui non farà più parte della sua vita, mentre Guzide lo esorta a non elargire giudizi e lasciare libera Oylum. Umit stringe un accordo con Yesim per continuare a lavorare nel laboratorio, ricattandola con il video in cui parla dell’accorto Nihal. Nel frattempo, Tarik incastra Hayrettin e giura a Nihal che la farà marcire in prigione.

Puntata in onda Mercoledì 12 marzo 2025

Come suggerito da Behram, Nazan invita Oylum al locale affinché i due trascorrano una serata insieme ma, dopo qualche bicchiere di troppo, Behram confessa a Oylum i suoi sentimenti e tra i due scatta un bacio. In preda al panico, lei gli chiede di dimenticare tutto e corre in ospedale, dove vede Tolga accanto al letto di suo padre Oltan, in lotta tra la vita e la morte.

Puntate in onda Giovedì 13 marzo 2025

Oltan viene dimesso dall’ospedale e Tolga lo accompagna all’hotel di Behram, dove passerà tutto l’inverno. Tolga deve scegliere tra suo padre e la sua fidanzata, ma la scelta potrebbe essere più semplice quando Oylum gli confessa di aver baciato Behram. Nel frattempo, Guzide usa le sue conoscenze per rintracciare la figlia di Sezai e Tarik scopre che il suo conto corrente è stato bloccato, grazie allo spyware installato sul suo portatile.

Puntate in onda Venerdì 14 marzo 2025

Tarik si reca da Elmas e la minaccia di stroncarle la carriera se non smetterà di creargli problemi poi scopre che Melis non è sua figlia. Elmas gli rivela che Nihalè stata aiutata da Yesim a falsificare il test con un capello di Oyku, per ottenere 200 mila dollari da dividere tra loro. Furioso, Tarik corre a casa Yesim per trovare i soldi.

Puntate in onda Sabato 15 marzo 2025

Zelis e Ozan, derubati dell’automobile, si avventurano nel bosco fino a trovare una casa accolti da una coppia di anziani che offre loro rifugio e chiamano la polizia per denunciare il furto. Nel frattempo, Behram si presenta a casa di Oylum e riesce a convincerla ad uscire con lui, lei accetta per non pensare ala fine della sua relazione con Tolga. Elmas e Guzide arrivano a casa di Yesim accompagnate dalla polizia, che la arresta con l’accusa di omicidio per la morte di Burcu. Mentre Yesim cerca di difendersi assistita da Tarik che si offre come suo avvocato, il procuratore, presenta una registrazione di una conversazione tra Yesim e Tolga, nella quale si discute delle telecamere di sicurezza che hanno ripreso l’omicidio. Yesim viene incarcerata proprio mentre Ozan e Zelis possono tornare a casa dopo che la polizia ha trovato l’automobile rubata.

Prima di partire per Londra, Oltan consiglia al figlio come comportarsi riguardo a Oylum e Behram. Guzide fa visita a Yesim per intimarle di smettere di infastidirla mentre Tarik comunica a Yesim che dovrà attendere il processo in carcere. Zelis porta degli ordini di Oltan a Ozan che si trova nel cantiere ma mentre parlano, Refik gli punta una pistola e li prende in ostaggio: l’ex dipendente di Oltan cerca vendetta per il suo licenziamento e pretende tre milioni di dollari. Nonostante i tentativi di calmarlo, Refik vuole vendicarsi. Tolga viene informato da un operaio della situazione e si precipita al cantiere insieme a Selin seguiti da Oylum ma a Tolga non resta che passare all’azione per neutralizzarlo. Mentre portano via Refik, Tolga se ne va ignorando Oylum.

Tradimento va in onda tutti i giorni a partire dalle 14.10, il sabato alle 15:10 e la domenica alle 21:20 su Canale 5.