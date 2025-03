My Home My Destiny 2 Anticipazioni 14 marzo 2025: Sakine e Gulbin si riappacificano!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di My Home My Destiny in onda il 14 marzo 2025 su Canale 5: Sakine e Gulbin, finalmente, si riabbracciano!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny, scopriamo che, nella puntata in onda il 14 marzo 2025 alle 16:50, Zeynep e Baris rincasano con Gulbin. Sakine e quest'ultima finalmente si abbracciano. Intanto, Emine confida a Savas di desiderare una vita "noiosa", mentre lui esprime la sua volontà di portarla via per andare a stare da soli da qualche parte. Allora, inventano una scusa con i loro famigliari e si dileguano. In un secondo momento, Nuh e l'avvocato si allontanano per scambiare quattro chiacchiere. Parallelamente, Emine e Savas si stanno godendo la loro piccola "fuga"...

My Home My Destiny: Gulbin torna a casa e riabbraccia Sakine!

Finalmente, Zeynep, Baris e Gulbin fanno ritorno a casa. Sono tutti molto felici di vedere che c'è anche quest'ultima con loro. Sakine si avvicina a Gulbin con prudenza, poi le chiede di non lasciarla mai più; la figlia maggiore si lascia andare, ricambia il suo abbraccio e le promette che non cercherà più di fuggire. Gli altri applaudono, contenti di vederle riunite, e si congratulano con la protagonista; in fin dei conti, se non fosse stato per Zeynep, questa riappacificazione non sarebbe mai potuta essere possibile. La mora è fiera di sé, e serena.

Emine e Savas inventano una scusa per uscire insieme. Ecco che cosa accadrà nella Nuova Puntata di My Home My Destiny

Emine tira un sospiro di sollievo, poi confida a Savas qual è il suo desiderio: avere una vita "noiosa", ossia senza tutti quei colpi di scena che hanno contraddistinto le loro esistenze negli ultimi anni. Dato che la giovane ha espressamente richiesto un po' di tranquillità, lui le propone di allontanarsi per un attimo da tutto e tutti, e di andare a stare in un posto soltanto loro due; seppur imbarazzata, lei accetta di buon grado. Con una scusa poco credibile, Savas ed Emine si defilano dal resto della famiglia, scatenando la maliziosa ilarità di Baris e Zeynep, che si sussurrano all'orecchio di vederli bene insieme...

Emine e Savas si godono la loro "fuga", nelle Anticipazioni dell'Episodio di My Home My Destiny del 14 marzo 2025

Baris e Nuh si allontanano per poter scambiare quattro chiacchiere da soli. Quest'ultimo rievoca il momento in cui, giorni addietro, parlarono sul bordo della piscina: erano entrambi affranti, avendo qualche problema di cuore, mentre ora sono felici come non mai. Intanto, Gulbin rassicura Zeynep sul fatto che non ha più intenzione di fuggire, mentre Emine e Savas si stanno godendo la loro piccola "fuga". Lui l'ha portata in uno dei suoi ristoranti preferiti, e lei ne è lusingata. Arriva la proprietaria del posto, Demet, che fa loro qualche battuta, mettendoli un po' in difficoltà: sembra proprio che Emine e Savas si piacciano, e non poco...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di My Home My Destiny dal 10 al 14 marzo 2025.

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.50.