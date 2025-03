Tradimento Anticipazioni 14 marzo 2025: Tarik scopre che Yesim lo ha raggirato! Ecco la sua violenta reazione...

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Tradimento in onda il 14 marzo 2025 su Canale 5: Tarik viene a sapere che Nihal lo ha ingannato con l'aiuto di Yesim, e non la prende molto bene...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento, scopriamo che, nella puntata in onda il 14 marzo 2025, alle 14:10, Tarik raggiunge Elmas per minacciarla: se non smetterà di mettergli i bastoni tra le ruote, le stroncherà la carriera. Dopodiché, l'avvocato, grazie agli ultimi test di paternità, viene a sapere che Melis non è sua figlia. Inoltre, stando a quanto dichiara Nihal, quest'ultima sarebbe stata aiutata proprio da Yesim a falsificare il test con un capello della piccola Oyku. Furente, Tarik inizia a mettere a soqquadro l'abitazione dell'amante per riuscire a ritrovare i suoi soldi!

Anticipazioni: Anticipazioni puntata del 14 marzo 2025

Tradimento: Tarik minaccia Elmas!

Tarik ha fatto una scoperta che lo ha mandato su tutte le furie: qualcuno ha installato uno spyware sul suo portatile attraverso il quale gli hanno bloccato il suo conto corrente. Neanche a dirlo, l'uomo perde le staffe e si dirige immediatamente dalla diretta responsabile. Conscio del fatto che ci sia lo zampino di Elmas, la quale è determinata a fargliela pagare per il modo in cui si sta comportando con Guzide, Tarik la prende di petto e a brutto muso le fa sapere che, se non smetterà di mettergli i bastoni tra le ruote, allora lui le stroncherà la carriera!

Tarik cade in trappola... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Tradimento

Tarik non dovrebbe tenere la guardia alta soltanto per proteggersi dai colpi di Elmas. Yesim e Nihal hanno escogitato un diabolico piano per estorcergli del denaro. La seconda, supportata dalla prima, ha fatto credere a Tarik che fosse il padre di sua figlia Melis; poi, gli ha assicurato che avrebbe tenuto la bocca chiusa soltanto nel caso in cui le avesse consegnato 500.000 dollari...

Tarik smaschera Yesim, nelle Anticipazioni della puntata del 14 marzo 2025 di Tradimento

Dopo aver scoperto che gli era stato bloccato il conto corrente, Tarik sta per fare un'altra scoperta sconvolgente. Quest'ultimo, grazie ai nuovi test di paternità, entra a conoscenza del fatto che Melis non è sua figlia come gli era stato raccontato. Allora, Tarik mette alle strette Nihal, la quale, alla fine, vuota il sacco, confessandogli che era stata Yesim a falsificare il test, fornendole un capello della piccola Oyku. L'uomo, fuori di sé dalla rabbia, si dirige in tutta fretta a casa della sua amante per metterla a soqquadro: deve trovare quanto prima i suoi soldi!

Tradimento va in onda dal lunedì al sabato alle 14:10 e la domenica in prima serata, alle 21:20, su Canale 5.