My Home My Destiny 2 Anticipazioni Puntate dal 10 al 14 marzo 2025: Sakine ha un malore, Gulbin è scappata!

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Puntate della seconda stagione di My Home My Destiny in onda dal 10 al 14 marzo 2025. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della seconda stagione soap opera turca My Home My Destiny, in onda dal 10 al 14 marzo 2025 su Canale 5, a partire dalle 16.50.

My Home My Destiny Anticipazioni puntata dopo puntata dal 10 al 14 marzo 2025

Lunedì 10 marzo 2025

Ali Riza, Baris e Savas sono sconvolti: non si sarebbero mai potuti immaginare che Nesrin fosse in realtà la sorella di Zeynep, Gulbin. Lo zio si allontana, ed il rosso confida al fratello che la giovane non rischia di finire in manette, a meno che Tekin e Meltem non la tradiscano. Intanto, anche Nuh e Cemile si dicono scossi dagli ultimi accadimenti. Dopodiché, i due si abbracciano, entusiasti di essersi finalmente riuniti. Al contempo, Zeynep, Sakine, Gulbin e le altre stanno facendo un viaggio nei ricordi: riportano alla memoria degli avvenimenti del passato che hanno per protagonista il povero Remzi, morto prematuramente.

Martedì 11 marzo 2025

A casa di Nermin, Zeynep prende la parola per suggerire di provare a lasciarsi alle spalle il passato, per quanto doloroso sia: presto si renderanno conto di quanto la vita sia meravigliosa, specialmente se resteranno tutte unite. Sakine tenta di avvicinare Gulbin, la quale però continua ad evitarla. Dopodiché, Emine raggiunge Nermin per chiederle di sfogarsi con lei. La donna ammette che Tarik l'ha corteggiata, e che lei si era invaghita di quest'ultimo, che, alla fine, si è rivelato soltanto un malvivente assoldato da un altro malvivente, l'ex marito Ekrem. Nermin si colpevolizza per essere stata tanto ingenua. La giovane la sprona a pensare positivo. Nel mentre, Zeynep cede il suo letto a Gulbin e le presta un pigiama; in seguito, la prima si allontana per telefonare a Baris ed aggiornalo sulla situazione, e la seconda elimina il numero di telefono di "Tarik".

Mercoledì 12 marzo 2025

Sakine, con il sorriso sulle labbra, ha imbandito la tavola per far fare una bella colazione a Gulbin. Sultan è contenta di vederla felice; d'altra parte, anche lei è molto contenta, principalmente per il suo rapporto con Ali Riza. Le due continuano a chiacchierare allegramente. Intanto, arrivano Baris, Savas e lo zio. Zeynep corre giù per le scale e legge il messaggio d'addio che le ha lasciato la sorella. La giovane ed il fidanzato si affrettano a raggiungere l'aeroporto, sicuri che Gulbin stia andando a prendere un volo per la Germania. Nel mentre, le scrive un messaggio per chiederle di ripensarci, ma la ragazza le risponde di non sapere più chi sia, e di avere la certezza che si sentirebbe sempre e comunque sola, anche se restasse con loro. Appare determinata a lasciare la Turchia. Allora, Nermin rivela a Sakine che cosa sta accadendo, e quest'ultima ha un malore.

Giovedì 13 marzo 2025

Nermin e Savas hanno trovato il volo su cui sta per salire Gulbin, mentre Nuh e Cemile arrivano a casa di Nermin per offrire il loro supporto a Sakine, la quale è distrutta per la nuova fuga della figlia maggiore. Intanto, Baris e Zeynep raggiungono il taxi su cui si trova Gulbin, ma la giovane non vuole arrestare la sua corsa. Tutti gli altri, invece, stanno rincuorando Sakine: sono sicuri che riusciranno a rintracciare Gulbin e a riportarla a casa. Parallelamente, il tassista, esasperato dalla situazione, si ferma e fa scendere quest'ultima. Gulbin, in lacrime, ribadisce di voler partire, anche perché se resterà, l'arresteranno; prende la parola l'avvocato, che le assicura che non rischia niente: Tekin non l'ha tradita facendo il suo nome. La ragazza si convince a rincasare con loro. Baris avvisa le altre, e tutte tirano un sospiro di sollievo. In seguito, Sultan ringrazia Ali Riza per la sorpresa che le ha fatto, e lui le chiede di cominciare a dargli del tu. Poi, Ali Riza dice di voler cedere le sue quote del ristorante alla moglie, e Nermin è pronta fare lo stesso con Sakine.

Venerdì 14 marzo 2025

Zeynep e Baris tornano a casa con Gulbin. Sakine supplica quest'ultima di non scappare più, Gulbin glielo promette, poi le due si abbracciano. Tutti applaudono felici e si congratulano con la protagonista. Emine confida a Savas di desiderare una vita "noiosa", perché vorrebbe stare un po' tranquilla. Lui esprime la sua volontà di portarla via per andare a stare da soli da qualche parte. Inventano una scusa con i loro famigliari e si dileguano. In seguito, Nuh e l'avvocato si allontanano per scambiare quattro chiacchiere in confidenza. Il moro e Baris ricordano la conversazione che ebbero a bordo piscina: erano tanto sconfortati, ora sono finalmente felici. Parallelamente, Emine e Savas si stanno godendo la loro piccola "fuga", ed incontrano la proprietaria del ristorante, Demet, con la quale hanno un piacevole scambio di battute.

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 16.50.