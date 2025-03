La Promessa Anticipazioni dal 10 al 15 marzo 2025: Martina spedita in manicomio. Petra è certa che Ayala abbia imbrogliato

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate de La Promessa in onda dal 10 al 15 marzo 2025 su Canale5. Ecco le anticipazioni degli episodi della Soap di Rete4.

La Soap va in onda dal lunedì alla domenica, alle ore 19.35 su Rete4.

La Promessa Anticipazioni: ecco cosa succederà nella Soap dal 10 al 16 marzo 2025

Lunedì 10 marzo 2025

Margarita e Cruz cercano di convincere Ayala ad abbandonare il proposito di denunciare Martina alla Guardia Civile e arrivano persino a minacciarlo. Intanto Catalina, sicura che sua cugina sia innocente, comincia a indagare e tenta di ricostruire i giorni che hanno preceduto l’avvelenamento per capire cosa possa essere successo. Per riuscirci si rivolge a Candela, Simona e Maria. Dopo aver sentito una dolce conversazione tra di loro, Santos si convince che Vera e Lope abbiano ripreso a frequentarsi e la cosa lo manda in bestia.

Martedì 11 marzo 2025

Jana si reca da Pia per portarle cibo e acqua. La cameriera trova l’amica in difficoltà a causa del freddo della grotta in cui si è riparata. Le due parlano del piano per ingannare Gregorio e fargli credere che la cameriera sia morta. Catalina continua a indagare su quanto successo e convoca Petra nelle cucine per capire se il conte abbia dei nemici e, in quel caso, scoprire chi siano. Nel mentre proprio Ayala riunisce tutti per un annuncio molto importante. Il nobile afferma di non voler procedere con la denuncia di Martina.

Mercoledì 12 marzo 2025

Il progetto di Ayala è più che mai subdolo. Il conte non vuole procedere con la denuncia ma suggerisce che Martina venga immediatamente trasferita in una clinica psichiatrica. Questa proposto lascia tutti senza parole e il conte, nonostante le ritrosie dei Lujàn, rimane fermo sulle sue posizioni. Catalina non si perde d’animo e interroga Petra, la quale coglie l’occasione per insinuare il dubbio che il nobile abbia voluto incastrare Martina per riuscire a sposare Margarita e impossessarsi della parte de La Promessa che la marchesa ha ereditato da suo marito. Purtroppo questa confessione non servirà a salvare Martina, che verrà trasportata nella clinica in piena notte da sua madre e da Ayala.

Giovedì 13 marzo 2025

Simona è in ansia per Virtudes che non è ancora tornata dal suo viaggio per riprendersi Adolfo. La cuoca è pronta a partire alla sua ricerca ma prima che lo faccia, sua figlia fa ritorno a La Promessa disperata. Tra Lope e Vera sembra essere tornato il sereno e i due mostrano di aver recuperato la loro sintonia. Santos, geloso, cerca di allontanarli e di approfittare della povera cameriera. Don Lorenzo consiglia a Maria Antonia di tenersi lontana da Cruz affinché lei e Don Alonso possano chiarirsi.

Venerdì 14 marzo 2025

Cruz e Catalina si scontrano per via di Adriano. La marchesa rimprovera la figliastra per aver introdotto nella loro tenuta, un contadino grezzo e volgare. La marchesina si offende e decide di tornarsene nell’hangar. Virtudes rivela che i suoi suoceri le lasceranno suo figlio solo se lei dimostrerà di avere già del denaro per garantirgli un futuro. Salvador consiglia a Lope di rivelare a Don Romulo la verità sulla sua scazzottata con Santos e il ragazzo, seguendo il consiglio, rivela tutto al maggiordomo. Margarita e Don Alonso sono molto preoccupati per Martina ma Ayala è convinto di aver preso la decisione giusta. Don Ricardo, al corrente che suo figlio ha avuto un comportamento sbagliato con le donne in passato, teme che Santos voglia approfittare di Vera e lo minaccia di licenziamento. Alonso tenta di far pace con Cruz ma i due si ritrovano a discutere di nuovo quando viene toccato l’argomento Catalina. La marchesa non vuole saperne della sua figliastra mentre suo marito spera in una riconciliazione.

Puntata di Sabato 15 marzo 2025

Ayala si difende dalle accuse di Petra, che lo accusa di aver orchestrato il suo avvelenamento per incastrare Martina e sposare Margarita. Don Ricardo e Don Romulo decidono di tenere d’occhio Lope e Santos per evitare che i due ragazzi vengano di nuovo alle mani. Nonostante l’intervento dei due maggiordomi, Lope continua a essere preoccupato per Vera.

Puntata di Domenica 16 marzo 2025

Cruz è sempre più irritata e irascibile e la situazione di Martina le ha dato il colpo di grazia. Martina tenta di abituarsi alla vita in sanatorio e ringrazia la sua compagna di stanza Juana, per il sostegno che le sta dando. Simona e Candela ritengono che i suoceri di Virtudes stiano esagerando con le richieste economiche e temono che abbiano qualcosa da nascondere. Tra Catalina e Adriano si consolida il rapporto nonostante gli ostacoli imposti da Cruz mentre Jana è molto in ansia per Manuel e per Curro ma anche molto spaventata di non poter dare il suo aiuto a Pia, a causa di Petra, che continua a tenerla d’occhio. Don Romulo non ha alcuna intenzione di permettere che la situazione degeneri e cerca di tenere tutto sotto controllo.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete4.