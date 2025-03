Beautiful Anticipazioni Puntate dal 10 al 15 marzo 2025: Ridge sfida Eric. Il gioco si fa serio!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate di Beautiful in onda dal 10 al 15 marzo 2025. Ecco le anticipazioni episodio dopo episodio della Soap in onda su Canale5.

Beautiful ci aspetta con una nuova settimana ricca di colpi di scena. La Soap Americana nata nel 1987 e arrivata in Italia, inizialmente su Rai2, nel 1990, ci aspetta con le sue nuove puntate. Negli episodi che andranno in onda dal 10 al 15 marzo 2025 su Canale5, Ridge sfiderà Eric. I due Forrester creeranno due collezioni di moda e il vincitore sarà eletto dai loro clienti. Chi vincerà il titolo di miglior stilista della Forrester Creations? Intanto alla maison di moda verrà assunta una nuova stagista, Luna Nozawa, di cui sentiremo molto parlare.

Beautiful dal 10 al 15 marzo 2025: Video Riassunto

Guarda il video riassunto qui sotto e poi leggi le anticipazioni complete della Soap per scoprire cosa succederà nelle puntate di Beautiful in onda dal 10 al 15 marzo 2025 su Canale5.

Anticipazioni: Anticipazioni settimanali, puntate dal 10 al 15 marzo 2025

Beautiful: ecco le anticipazioni complete delle puntate dal 10 al 15 marzo 2025

Lunedì 10 marzo 2025

Ridge è molto felice che suo figlio RJ sia tornato a lavorare nella moda come lui ha sempre desiderato. Il Forrester è molto fiero di suo figlio ma è anche molto preoccupato per l’atteggiamento sprezzante di suo padre. Eric è ancora deciso a sfidarlo. Lo stilista teme che il suo amato papà si stanchi più del dovuto ed è più che mai convinto che si debba ritirare e andare in pensione sia come designer che come amministratore dell’azienda. Eric non è però del suo stesso parere e grazie a RJ, che sta lavorando con lui, ha ritrovato l’entusiasmo di una volta. Donna è molto contenta e non può fare a meno di guardare il suo amato e il suo nipotino condividere dei momenti così belli.

Puntata in onda Martedì 11 marzo 2025

Alla Forrester arriva Luna Nozawa. La ragazza – di cui sentiremo molto spesso parlare e che è diventata protagonista nelle puntate americane della Soap – è la nuova stagista della maison di moda. La giovane fa la spola tra l’azienda e il soggiorno della Villa di Eric, dove lui e RJ stanno lavorando. Luna viene accolta con calore da tutti, soprattutto dal giovane Forrester e da suo nonno, che notano subito l’aura positiva che lei emana. Eppure quest’aura nasconde un grande segreto. Ridge si confida ancora una volta con Brooke e le confessa di non sapere come comportarsi con suo padre. Vorrebbe infatti ribadire che per lui è arrivata l’ora di ritirarsi ma non vorrebbe offenderlo un’altra volta. E la cosa è molto probabile visto che il designer sembra felice di realizzare una linea tutta sua, che vuole firmare con il suo nome. La Logan spronerà il compagno a stare molto attento alle sue mosse, soprattutto perché ora RJ lavora per l’azienda ed è un vero miracolo, visto che per anni ha voluto tenersi lontano dal mondo della moda. La bionda avrà paura che un intervento di Ridge possa cambiare questa novità e spingere il giovane ad abbandonare nuovamente l’attività di famiglia.

Puntata in onda Mercoledì 12 marzo 2025

Hope raggiunge Thomas in ufficio e fa in modo di creare un’atmosfera romantica tra loro. Ridge decide di affrontare suo padre ma il loro confronto non porta a nulla di nuovo. Entrambi difendono le loro posizioni ed Eric ribadisce di essere determinato a dimostrare di essere ancora il capo dell’azienda di famiglia nonché un stilista talentuoso e brillante. Ridge vorrebbe invece che suo padre si limitasse a fare da guida e da mentore alle nuove generazioni.

Puntata in onda Giovedì 13 marzo 2025

Ridge decide di calcare la mano con il padre e di lanciare una sfida: creeranno una collezione a testa e saranno i clienti a decretare il vincitore. Eric accetta ed è sicuro di vincere. Suo figlio si stupisce di questa determinazione e continua a ribadire che sia arrivato il momento, per lui, di mollare la presa e di riposarsi. Ridge ha paura che suo padre si stanchi troppo ma il Forrester senior è più che mai convinto di voler continuare a disegnare e accusa il suo erede di essere geloso del fatto che RJ lavori con il nonno invece che con lui.

Puntata in onda Venerdì 14 marzo 2025

Alla Forrester, Carter rivela a Brooke e RJ di essere contento che il giovane abbia cominciato a lavorare per l’azienda di famiglia ma comunica di essere preoccupato che una nuova linea di moda possa mettere in pericolo le finanze dell’azienda, già al limite per via delle collezioni di Hope e Brooke. Il Walton è però convinto che Eric sappia il fatto suo e che probabilmente creerà qualcosa di talmente strepitoso da ripagare le spese. Nel mentre, in un ufficio della maison, Hope e Thomas si lasciano andare alla passione.

Puntata in onda Sabato 15 marzo 2025

Hope ha paura di fare del male a Thomas, innamorato di lei e pronto a fare sul serio. La ragazza gli comunica di essere molto attratta da lui ma di non volere una relazione seria, non ora che il suo divorzio da Liam è ancora fresco. Il Forrester la rassicura e dichiara di non voler altro che la sua vicinanza. Arriverà il momento in cui lei si sentirà pronta a cambiare le cose, lui può aspettare. Eric continua a creare la sua nuova collezione e lavorare con RJ si rivela un vero successo. L’entusiasmo per la sua nuova opportunità si scontra con la tensione che si è creata con suo figlio, contrario a questa novità.

Ridge è preoccupato per suo padre ma non può fare a meno di continuare con la sfida che ha lanciato lui stesso. Il Forrester comunica a suo figlio di essere molto fiero di lui e lo incoraggia a proseguire su questa strada e a mostrare tutto il suo talento. Hope chiede a Thomas di essere sincero con se stesso e di capire se sia o no disposto a non avere una relazione stabile con lei. Il Forrester le assicura di potersi accontentare ma il loro inaspettato rapporto preoccupa la loro famiglia, Brooke e Steffy in primis, che temono che il passato del giovane stilista possa riemergere in modo drammatico. Eric sa di poter contare sull’amore di Donna, suo grande sostegno. Per impedire che la verità possa impedirgli di portare a termine il suo obiettivo, decide di non confessare alla compagna l’aggravarsi della sua malattia e di prepararsi solo alla grande sfilata durante la quale lui e suo figlio si sfideranno per eleggere il vero stilista di punta della Forrester Creations.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.