Beautiful Anticipazioni Puntata del 14 marzo 2025: Carter mette tutti in guardia. La Forrester rischia la bancarotta

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame della puntata di Beautiful del 14 marzo 2025 su Canale5. Nell'episodio della Soap Carter ha paura che la nuova linea di Eric porti la Forrester alla bancarotta. Intanto tra Hope e Thomas sarà passione.

La sfida tra Ridge ed Eric potrebbe rivelarsi molto più preoccupante di quanto si pensasse. Le anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda in il 14 marzo 2025, alle ore 13.45 su Canale5, Carter metterà in allarme tutti. Il Walton rivelerà a Brooke e a RJ di essere preoccupato per le azioni del Forrester senior, la cui decisione di creare una nuova collezione potrebbe portare la Forrester Creations al collasso. L’avvocato avrà paura che le spese della linea finiscano per portare in bancarotta l’azienda, già al limite delle spese a causa della Hope For The Future e la Brooke’s Bedroom. Carter sarà però anche convinto che il capostipite della famiglia degli stilisti sarà in grado di far fronte a tutte le spese. Intanto Hope e Thomas si lasceranno andare alla passione.

Beautiful Anticipazioni: Ridge ed Eric in sfida

Ridge ha sfidato Eric. Tra padre e figlio la situazione si è fatta ancora più tesa del previsto. Il Forrester junior, pensando di intimorire il suo papà, ha deciso di proporgli una gara. Ognuno di loro creerà una propria linea d’alta moda e saranno i loro clienti a decretare il migliore stilista tra loro. Eric non si è lasciato spaventare neanche per un minuto e ha anzi accolto la sfida con grande entusiasmo, certo di dare una lezione al suo rampollo dimostrandogli di essere sempre il migliore e di non avere rivali. La guerra tra i Forrester si farà sempre più seria e tutti saranno coinvolti in questa faida famigliare, che farà emergere un grande segreto… molto più preoccupante.

Beautiful Anticipazioni 14 marzo 2025: Carter mette in guardia tutti

La sfida tra Ridge ed Eric potrebbe rivelarsi molto dannosa per la Forrester Creations. Carter si complimenterà con RJ per aver ricominciato a lavorare in azienda ma confesserà sia a lui che a Brooke di aver paura che la nuova linea del Forrester senior possa creare dei problemi economici all’azienda. Sono tante le spese che la maison sta affrontando in questo periodo, in parte dovute all’ampliamento della Hope for The Future e alla Brooke’s Bedroom. L’avvocato avrà il timore che la società non sia in grado di fare fronte a un altro sforzo finanziario per una seconda collezione d’alta moda e spererà che Eric abbia già in mente una soluzione per evitare la bancarotta.

Tra Hope e Thomas è di nuovo passione nella puntata di Beautiful

Carter tenterà di smorzare i suoi toni preoccupati dicendo a Brooke e a RJ di essere sicuro che Eric sappia quello che faccia e sia in grado di regolarsi con le spese. L’avvocato spererà che tutto questo si risolva senza intoppi e senza dover sacrificare le altre collezioni già attive, che stanno dando i loro frutti. Nel mentre Hope è tornata alla carica con Thomas e sta vivendo con lui dei momenti di grande passione. I due giovani sono felici di essersi ritrovati anche se la Logan dovrà fare dei chiarimenti necessari al giovane Forrester, innamoratissimo di lei.

