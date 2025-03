La Promessa Anticipazioni 14 marzo 2025: Don Alonso tenta riconciliarsi con Cruz ma Catalina continua a dividerli

Anticipazioni TV

Vediamo cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 14 marzo 2025 su Rete4. Le anticipazioni ci rivelano che Don Alonso tenterà di fare pace con Cruz ma la marchesa non avrà alcuna intenzione di riavvicinarsi al marito se Catalina continuerà a starle tra i piedi.

Nella puntata de La Promessa che ci aspetta su Rete4 il 14 marzo 2025, alle ore 19.35, Don Alonso cercherà di recuperare terreno con sua moglie. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Cruz non vorrà a fare pace con suo marito per via di Catalina. Si rifiuterà di riavvicinarsi se lui continuerà a giustificare l’atteggiamento della figlia e se proseguirà nel permetterle di prendere decisioni di testa sua. La nobile si scontrerà nuovamente con la figliastra e stavolta il motivo del contendere sarà Adriano. Intanto Virtudes rivelerà alla madre di non aver potuto portare Adolfo con lei perché i suoi suoceri le hanno imposto di dimostrare di avere il denaro sufficiente per allevare il bambino. Salvador consiglierà a Lope di confessare a Don Romulo il vero motivo della lite tra lui e Santos. Il cuoco deciderà di essere sincero e Don Ricardo, al corrente del fatto che suo figlio sia un uomo violento con le donne, minaccerà di licenziarlo.

La Promessa Anticipazioni 14 marzo 2025: Cruz non accetta di fare pace con Don Alonso

Da quando Manuel ha lasciato la sua casa per partire per la guerra, il matrimonio tra Don Alonso e Cruz è in bilico. I marchesi si sono accusati a vicenda di aver portato il loro erede a compiere un simile folle passo, che sta mettendo a rischio la sua vita... e la loro famiglia. I loro rapporto si è inasprito giorno dopo giorno ed è diventato ancora più teso per via della presenza di Maria Antonia. Cruz ha picchiato duro contro suo marito e la sua amica e ha preteso che i due le dessero immediate spiegazioni sulla loro strana e preoccupante amicizia. Il Lujàn si è affrettato a spiegare alla moglie di non aver alcun interesse per la nuova arrivata e ha giurato a se stesso di colmare la loro distanza. Purtroppo però fare pace con la marchesa non sarà facile e sarà tutta colpa di Catalina.

La Promessa: Tra Cruz e Catalina è guerra aperta

Cruz non accetterà di fare pace con Don Alonso e questo a causa di Catalina. Il marchese continua a sostenere la figlia e a spingere sia lei che la moglie a trovare un punto di incontro. Tra le due donne è però ormai guerra aperta e niente potrà cambiare questa situazione. Per la marchesa la figliastra ha raggiunto ogni limite assumendo Adriano, un uomo rozzo e volgare, a cui è stato permesso di entrare nella tenuta. Cruz e Catalina si scontreranno anche per questo e sarà chiaro che tra le due non potrà mai esserci alcun tipo di accordo.

Don Ricardo minaccia di licenziare Santos nella puntata de La Promessa

Santos si è vendicato per il riavvicinamento di Lope e Vera e lo ha fatto in un modo talmente subdolo da mettere in difficoltà sia la cameriera che il cuoco. Salvador, preoccupato per il suo amico, gli ha consigliato di raccontare tutto a Don Romulo e Lope accetterà il suo consiglio rivelando al maggiordomo delle violenze subite dalla povera Vera. Don Ricardo, messo al corrente dei fatti e già al corrente di passati atteggiamenti molesti del figlio, minaccerà Santos di licenziarlo. Intanto Virtudes rivelerà a sua madre e a Candela di non aver potuto portare Adolfo con sé per via dei suoi suoceri, che le hanno imposto di dimostrare loro – prima di riprendersi il figlio – di avere il denaro per allevarlo. La povera ragazza non dispone però di una cifra di denaro così cospicua da poter convincere i nonni del bambino e comincerà a pensare di dover rinunciare al suo sogno di ricongiungersi con il suo piccolo.

