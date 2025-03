Beautiful, Tradimento, My Home My Destiny e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 12 marzo 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Tradimento e My Home My Destiny - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 12 marzo 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Tradimento, My Home My Destiny e La Promessa, che andranno in onda oggi, 12 marzo 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire l'intricata storia famigliare di Guzide. In seguito, alle 16.50, incontreremo Zeynep e Mehdi, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 12 marzo 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 12 marzo 2025 - Hope deciderà di tornare alla carica con Thomas. La Logan, ormai certa che con Liam non possa più funzionare e decisa a riprendere in mano la sua vita, si farà di nuovo avanti con il Forrester, da cui si presenterà per passare insieme dei momenti di grande passione. Intanto Ridge, dopo aver saputo da Brooke che suo padre non intende fare marcia indietro e che ha persino convinto RJ a lavorare per lui, si presenterà a Villa Forrester per parlargli. Tra di loro sarà di nuovo scontro... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Tradimento: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 12 marzo 2025

Nella puntata di Tradimento di oggi - 12 marzo 2025 - su richiesta di Behram, Nazan invita Oylum al locale; l'obiettivo del giovane è trascorrere una piacevole serata con lei. Tuttavia, ad un certo punto, Behram, che ha alzato un po' troppo il gomito, dichiara alla ragazza i suoi sentimenti e poi la bacia. Oylum ricambia, salvo pentirsene un istante dopo. Allora, in preda al panico, la mora gli chiede di dimenticare subito ciò che è appena successo, perché è stato un errore che non dovrà mai più ripetersi. In seguito, Oylum si dirige in ospedale, dove vede Tolga che sta al capezzale di Oltan, il quale continua ad essere in condizioni critiche... Qui la trama completa della puntata di Tradimento.

My Home My Destiny: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 12 marzo 2025

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 12 marzo 2025 - Sakine, felice, ha preparato una bella colazione per Gulbin. Sultan è contenta di vederla più serena. Intanto, arrivano Baris, Savas ed Ali Riza, quando Zeynep corre giù per le scale e legge il messaggio d'addio che le ha lasciato la sorella. La giovane ed il fidanzato si affrettano a raggiungere l'aeroporto, sicuri che Gulbin stia per prendere un volo per la Germania. Allora, Nermin rivela a Sakine che cosa sta accadendo, e quest'ultima si sente male... Qui la trama completa della puntata di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 12 marzo 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 12 marzo 2025 - Ayala è determinato a rovinare Martina, in un modo o nell’altro ma qualcuno potrebbe voler distruggere lui. Il conte dovrà vedersela con un’accusa molto tagliente, rivelata da qualcuno che lo conosce molto bene. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Petra – chiamata a testimoniare – confesserà a Catalina di pensare che Ignacio si sia avvelenato da solo per mettere la marchesina ko e avere campo libero con Margarita. Questa terribile accusa, che la figlia di Don Alonso non troverà poi così assurda – non riuscirà però a cambiare il destino della povera Martina, che presto verrà portata in sanatorio, come il nobile ha preteso in cambio della sua rinuncia alla denuncia... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

