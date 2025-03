Tradimento Anticipazioni 12 marzo 2025: Behram ed Oylum si abbandonano alla passione!

Anticipazioni TV

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento, scopriamo che, nella puntata in onda il 12 marzo 2025, alle 14:10, su richiesta di Behram, Nazan invita Oylum al locale; l'obiettivo del giovane è trascorrere una piacevole serata con lei. Tuttavia, ad un certo punto, Behram, che ha alzato un po' troppo il gomito, dichiara alla ragazza i suoi sentimenti e poi la bacia. Oylum ricambia, salvo pentirsene un istante dopo. Allora, in preda al panico, la mora gli chiede di dimenticare subito ciò che è appena successo, perché è stato un errore che non dovrà mai più ripetersi. In seguito, Oylum si dirige in ospedale, dove vede Tolga che sta al capezzale di Oltan, il quale continua ad essere in condizioni critiche...

Tradimento: Oylum alle strette...

Ozan, furente, ha preso di petto Oylum dopo aver scoperto che cosa fosse accaduto. Il giovane, informato da Mesut, ha scoperto che il giorno della sparatoria in cui Oltan ha rischiato di morire, erano presenti anche sua madre e sua sorella. Terrorizzato al pensiero di ciò che sarebbe potuto succedere loro, Ozan ha affrontato Oylum e l'ha messa davanti ad un aut-aut: se avesse voluto davvero portare avanti la sua relazione amorosa con Tolga, allora avrebbe dovuto fare a meno di lui nella sua vita. Ma siamo sicuri che la ragazza non abbia già la mente ed il cuore altrove?

Berham ed Oylum si baciano. Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Tradimento

Su esplicita richiesta di Behram, Nazan sta invitando Oylum al locale. Infatti, il moro ha il chiaro obiettivo di trascorrere una piacevole serata in compagnia della figlia di Guzide e Tarik. Oylum accetta, e così lei e Behram iniziano a chiacchierare e a scherzare, fino a quando lui non si ubriaca. Complice qualche bicchiere di troppo, Behram apre il suo cuore ad Oylum, confessandole di nutrire nei suoi confronti un forte sentimento che va al di là della semplice amicizia. A questo punto, i due si abbandonano alla passione, baciandosi!

I sensi di colpa di Oylum, nelle Anticipazioni della puntata del 12 marzo 2025 di Tradimento

Oylum e Behram si sono appena baciati, e lei è tanto sconvolta quanto pentita. In preda al panico, Oylum chiede al suo spasimante di non farne parola con anima viva, e, meglio ancora, di rimuovere questo episodio dalla sua mente. Dopotutto, si tratta soltanto di un errore che, secondo lei, non conoscerà repliche. Allora, Oylum si allontana in fretta e furia dal locale e si dirige in ospedale. Qui c'è Tolga che, ancora preoccupato, si trova al capezzale di Oltan, il quale continua a lottare tra la vita e la morte. La mora si sente terribilmente in colpa...

