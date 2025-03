La Promessa Anticipazioni 12 marzo 2025: Petra sbugiarda Ayala con una confessione sconvolgente!

Anticipazioni TV

Nella puntata de La Promessa in onda il 12 marzo 2025 su Rete4, Petra sospetta che Ayala abbia inscenato il suo avvelenamento per liberarsi di Martina. La sua confessione salverà la marchesina? Scopriamo insieme le anticipazioni complete dell'episodio della Soap.

Ayala è determinato a rovinare Martina, in un modo o nell’altro ma qualcuno potrebbe voler distruggere lui. Nella puntata de La Promessa in onda il 12 marzo 2025, alle ore 19.35 su Rete4, il conte dovrà vedersela con un’accusa molto tagliente, rivelata da qualcuno che lo conosce molto bene. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Petra – chiamata a testimoniare – confesserà a Catalina di pensare che Ignacio si sia avvelenato da solo per mettere la marchesina ko e avere campo libero con Margarita. Questa terribile accusa, che la figlia di Don Alonso non troverà poi così assurda – non riuscirà però a cambiare il destino della povera Martina, che presto verrà portata in sanatorio, come il nobile ha preteso in cambio della sua rinuncia alla denuncia.

La Promessa: Ayala cambia idea. Non denuncerà Martina ma…

Ayala ha cambiato idea su Martina ma non come Cruz e Margarita speravano. Il conte ha rivelato di non voler di denunciare la marchesina alla Guardia Civile ma ha confessato di volere qualcosa in cambio. La ragazza dovrà comunque essere punita e la punizione che sarà costretta a subire sarà anche più terribile della prigione. Il conte ha imposto che Martina sia trasferita in sanatorio. Margarita ha tremato davanti all’idea che sua figlia venga etichettata come pazza ma per la reputazione della sua famiglia questa sembra essere la soluzione migliore. La marchesa sarà obbligata a dire di sì a Ignacio ma non tutti rimarranno inermi davanti alle azioni del nobile.

Catalina vuole salvare Martina nelle puntate de La Promessa

Catalina vuole giustizia e farà di tutto per averla. La ragazza ha giurato a se stessa di salvare la cugina da un destino infausto, sia esso il carcere o il sanatorio. La giovane ha cominciato a indagare e dopo aver interrogato Maria, Simona e Candela, è stato il turno di Petra. La governante avrà qualcosa da dire su Ayala, una confessione che lascerà la marchesina senza parole. Sì perché la madre di Feliciano rivelerà a Catalina di sospettare che il nobile abbia mentito e che si sia avvelenato da solo.

La Promessa Anticipazioni 12 marzo 2025: Petra accusa Ayala di essersi avvelenato da solo

Petra confesserà a Catalina di avere il sospetto che Ayala abbia orchestrato un piano per incastrare Martina e per liberarsi di lei. Secondo la governante, il nobile avrebbe inscenato il suo avvelenamento e avrebbe fatto ricadere la colpa sulla figlia di Margarita, per non avere più ostacoli a sposare la cognata di Don Alonso. Martina ha effettivamente sempre ostacolato sua madre e fatto leva sul loro legame, per impedirle di cedere completamente alle lusinghe di Ignacio. Con lei fuori dai piedi, il conte otterrà finalmente quello che vuole. Questa rivelazione, che Catalina non troverà assurda, non riuscirà a sortire l’effetto sperato dalla cameriera e Martina subirà purtroppo un terribile destino.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.