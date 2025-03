My Home My Destiny 2 Anticipazioni 12 marzo 2025: Sakine si accascia a terra! Ha scoperto che...

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di My Home My Destiny in onda il 12 marzo 2025 su Canale 5: Sakine accusa un malore perché viene a sapere che Gulbin è fuggita di nuovo!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny, scopriamo che, nella puntata in onda il 12 marzo 2025 alle 16:50, Sakine, felice, ha preparato una bella colazione per Gulbin. Sultan è contenta di vederla più serena. Intanto, arrivano Baris, Savas ed Ali Riza, quando Zeynep corre giù per le scale e legge il messaggio d'addio che le ha lasciato la sorella. La giovane ed il fidanzato si affrettano a raggiungere l'aeroporto, sicuri che Gulbin stia per prendere un volo per la Germania. Allora, Nermin rivela a Sakine che cosa sta accadendo, e quest'ultima si sente male...

My Home My Destiny: Sakine è felice, ma ancora per poco!

Sakine non potrebbe essere più felice di così: finalmente, ha ritrovato Gulbin, la figlia che non vedeva da vent'anni e per la quale piangeva e pregava quotidianamente. Allora, la donna imbandisce la tavola all'esterno della villa perché vuole che Gulbin abbia un buon risveglio: le ha preparato una colazione coi fiocchi. Sultan è entusiasta nel notare che Sakine sia di buon umore, e, d'altro canto, anche lei lo è: Ali Riza le ha organizzato una bella sorpresa, confermandosi un ottimo compagno di vita. Le due, dopo anni, sembrano finalmente aver recuperato un po' di serenità... peccato che un altro problema sia proprio dietro l'angolo!

Gulbin in fuga! Ecco che cosa accadrà nella Nuova Puntata di My Home My Destiny

Arrivano Baris, Savas ed Ali Riza, ma i tre non fanno in tempo a mettere piede in casa che vedono Zeynep precipitarsi giù per le scale. La mora, in allarme, comunica loro di aver ricevuto un messaggio d'addio da parte di Gulbin, la quale le ha fatto sapere di aver deciso di andarsene: sa che non c'è posto per lei nella sua vita, e che quindi preferisce tornare da dove è venuta. Questa ultima frase fa riflettere Zeynep, che capisce subito che Gulbin sta certamente andando in aeroporto per prendere un volo per tornare in Germania!

Sakine accusa una malore, nelle Anticipazioni dell'Episodio di My Home My Destiny del 12 marzo 2025

Zeynep e Baris si dirigono in tutta fretta in macchina: devono raggiungere l'aeroporto prima che sia troppo tardi. E mentre Emine e Savas cercano di capire quale sia il volo su cui salirà Gulbin, la protagonista chiama ed invia messaggi a quest'ultima per supplicarla di non fuggire di nuovo. Gulbin, disperata, le risponde che non sa più chi sia e di avere l'assoluta certezza che, anche nel caso in cui decidesse di restare con loro, si sentirebbe comunque sola. Non ha alcun dubbio: la cosa migliore è che lasci la Turchia. Parallelamente, Nermin si vede costretta a spegnere l'entusiasmo di Sakine, rivelandole della fuga della figlia maggiore. La donna accoglie la terribile notizia ed accusa un malore...

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.50.