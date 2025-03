Beautiful Anticipazioni Puntata del 12 marzo 2025: Hope torna alla carica con Thomas!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata di Beautiful del 12 marzo 2025 su Canale5. Nell'episodio della Soap Hope ha deciso: tornerà tra le braccia di Thomas e sarà passione!

Beautiful ci dà appuntamento con un nuovo episodio il 12 marzo 2025, alle ore 13.45 su Canale5. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Hope deciderà di tornare alla carica con Thomas. La Logan, ormai certa che con Liam non possa più funzionare e decisa a riprendere in mano la sua vita, si farà di nuovo avanti con il Forrester, da cui si presenterà per passare insieme dei momenti di grande passione. Intanto Ridge, dopo aver saputo da Brooke che suo padre non intende fare marcia indietro e che ha persino convinto RJ a lavorare per lui, si presenterà a Villa Forrester per parlargli. Tra di loro sarà di nuovo scontro!

Beautiful Anticipazioni 12 marzo 2025: Hope torna alla carica con Thomas

Liam e Hope non torneranno insieme, ormai è una certezza. Nonostante il tentativo fatto dalla Logan per recuperare il loro rapporto, lo Spencer ha gelato la sua ex moglie rivelandole di non avere alcuna intenzione di salvare il loro matrimonio, non ora che ha capito di amare ancora Steffy. Hope si è rassegnata e ha deciso di voltare da sola pagina, tornando alla carica con Thomas, l’uomo che l’ha fatta sentire viva e amata dopo tanti anni. La ragazza deciderà di non perdere l’occasione di ritornare tra le braccia del Forrester anche se dovrà mettere immediatamente le cose in chiaro con il figlio di Ridge, che non dovrà illudersi.

Beautiful: Ridge affronta Eric

Ridge ha paura per Eric. Il Forrester teme che suo padre si stanchi più del dovuto a realizzare una nuova collezione e vorrebbe invece che si godesse la sua meritata pensione. Suo padre non ha però alcuna intenzione di farsi indietro e anzi si è sentito umiliato a causa dei consigli, da lui non richiesti, del suo primogenito. Brooke ha raccontato al compagno quanto il suocero sia determinato ad andare avanti e Ridge deciderà di andare a parlargli per tentare un’ultima volta di convincerlo a dargli retta.

Eric si rifiuta di fare retta a Ridge nella puntata di Beautiful

Ridge arriverà a Villa Forrester per parlare con suo padre e provare a convincerlo a tornare indietro sui suoi passi. Il Forrester si renderà conto di quanto il suo amato papà sia determinato. Il salone della villa si è trasformato in un vero e proprio atelier e il capostipite della famiglia degli stilisti è più mai determinato a dimostrare di essere ancora brillante e talentuoso come un tempo e soprattutto di non essere inferiore a nessuno. Ridge tenterà ancora una volta di spingerlo a farsi da parte e a essere solo una guida e un mentore per le nuove generazioni, un’attività che non lo stancherà e non lo costringerà a dover combattere ancora e ancora con tutte le difficoltà che si incontrano nella gestione di un’azienda così grande come la Forrester Creations. Ma i suoi tentativi saranno un fallimento colossale e lo porteranno a fare una mossa che peggiorerà lo scontro tra padre e figlio.

