Beautiful, Tradimento, My Home My Destiny e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 7 marzo 2025

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Tradimento e My Home My Destiny - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 7 marzo 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Tradimento, My Home My Destiny e La Promessa, che andranno in onda oggi, 7 marzo 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire l'intricata storia famigliare di Guzide. In seguito, alle 16.50, incontreremo Zeynep e Mehdi, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 7 marzo 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 7 marzo 2025 - Ridge sarà ancora molto triste per la situazione che si è creata con suo padre e pregherà Brooke di intervenire in suo favore e di intercedere per lui con Donna. La Logan è l’unica che potrebbe convincere Eric a cambiare idea e ad abbandonare il suo proposito di fare guerra al figlio. Brooke prenderà sul serio questo compito e si preparerà a raggiungere Villa Forrester dove parlerà con su sorella... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Tradimento: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 7 marzo 2025

Nella puntata di Tradimento di oggi - 7 marzo 2025 - Behram, chiacchierando con Nazan, viene a sapere che Tolga ha detto ad Oylum di aver chiuso i rapporti con suo padre, ma lui sa che si tratta di una bugia: Ercan gli ha inviato una foto in cui si vede chiaramente il giovane mentre abbraccia Oltan sulla barca di quest'ultimo. Behram inizia a pensare che forse dovrebbe parlarne con la mora. Intanto, il suo amico Ercan lo incita a mandare ad Oylum gli scatti in questione... Qui la trama completa della puntata di Tradimento.

My Home My Destiny: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 7 marzo 2025

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 7 marzo 2025 - Emine dichiara che la colpa di ciò che è successo è solo di Bayram, mentre Zeynep prende le difese di Sakine. Gulbin le ascolta attentamente; alla fine accetterà di mettere da parte i vecchi rancori? Intanto, Ali Riza, Baris e Savas affrontano lo spinoso argomento: non avrebbero mai e poi mai potuto immaginare che Nesrin fosse in realtà la sorella di Zeynep. L'avvocato aggiunge anche che dato che Gulbin non ha firmato nessun documento legale, potrebbe scampare all'arresto. Parallelamente, anche Nuh e Cemile toccano lo stesso argomento. Poi, lui fa sapere alla moglie quanto la ammiri per la sua bontà e la sua saggezza; i due si abbracciano, finalmente più sereni... Qui la trama completa della puntata di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 7 marzo 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 7 marzo 2025 - Martina è nei guai sino al collo ma qualcuno correrà subito in suo soccorso. Margarita troverà della cicuta nella camera di sua figlia e l’accuserà, insieme ad Ayala, di essere l’avvelenatrice. La ragazza cercherà di difendersi ma le sue parole non sortiranno alcun effetto. I camerieri non crederanno che la dolce marchesina si sia macchiata di un simile crimine e Simona deciderà di intervenire per aiutarla. Ma non potrà fare nulla senza l’aiuto di Catalina, che pregherà di tornare al più presto alla tenuta, per proteggere sua cugina. Intanto Jana cercherà di eludere la sorveglianza di Petra, un vero falco, per poter andare a trovare Pia nella grotta mentre Lope tenterà di recuperare con Don Romulo. Al fronte, Curro e Manuel saranno coinvolti in un’esplosione, che rischierà di cambiare per sempre tutto... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

