La Promessa Anticipazioni dal 3 al 9 marzo 2025: Ayala denuncia Martina. Catalina torna a palazzo per salvarla!

Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate de La Promessa in onda dal 3 al 9 marzo 2025. La Soap va in onda dal lunedì alla domenica, alle ore 19.35 su Rete4. Ecco cosa accadrà puntata dopo puntata.

Puntata di Lunedì 3 marzo 2025

Ayala è stato avvelenato ma è sopravvissuto. Alla tenuta serpeggia il sospetto e Martina è nel mirino. La ragazza è tormentata da accuse che lei cerca di frenare ma senza grandi risultati. Vera intanto cerca di vincere il riserbo di Lope. Al fronte la situazione è sempre più grave. Paco è ferito gravemente e mentre Jose Juan vuole riportarlo indietro per tentare disperatamente di salvarlo ma Manuel lo spinge a ragionare. Paco muore e Curro è disperato. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 3 marzo 2025.

Puntata di Martedì 4 marzo 2025

Maria Antonia ha deciso di lasciare la tenuta e informa Lorenzo della sua partenza. I piani della donna vengono però rivoluzionati da Cruz che, all’ultimo momento decide di fermarla. Virtudes e Simona ritrovano finalmente l’armonia e stavolta madre e figlia sembrano avviate a ricostruire la loro famiglia. Jana, grazie all'aiuto di Don Romulo, riesce a recarsi da Pia. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 4 marzo 2025.

Puntata di Mercoledì 5 marzo 2025

Don Romulo vuole impedire che Lope si metta nei guai e adotta misure drastiche. Jana intanto fa visita a Pia nella grotta dove la donna si nasconde per sfuggire a Don Gregorio. Spronata dalla riconciliazione con sua madre, Virtudes decide di riabbracciare suo figlio mentre Margarita affronta duramente Maria per capire l’interesse morboso che Martina ha dimostrato per la cicuta, il veleno usato da Donna Pia per togliersi la vita e lo stesso che ha quasi ucciso Ayala. La Fernandez è costretta a raccontare alla marchesa delle domande che sua figlia ha fatto nei giorni successivi alla morte dell’ex governante. Margarita decide di indagare più a fondo e trova degli indizi che potrebbero incastrare la sua bambina e farla accusare dell’avvelenamento del conte. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 5 marzo 2025

Puntata di Giovedì 6 marzo 2025

Prima di riprendere la marcia, Manuel, Curro e Jose Juan danno un ultimo saluto a Paco. Durante la notte, Curro decide di scrivere una lettera a Martina, nella quale le rivela di amarla ancora. Ma invece che mandarla, il ragazzo sceglie di strapparla e di non farne parola con nessuno. Adriano ringrazia Catalina per l’aiuto che lei gli ha dato per saldare i suoi debiti. Grazie alla vendita della collana ora non ha più problemi con la banca. Maria Antonia rimane alla tenuta e lascia Don Alonso senza parole. La donna afferma con forza di avere ogni diritto di decidere per la sua vita autonomamente. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 6 marzo 2025

Puntata di Venerdì 7 marzo 2025

Margarita trova un barattolo di cicuta nella camera di Martina e punta il dito contro sua figlia. La ragazza afferma di essere innocente ma Ayala non crede a una sola parola. I camerieri si schierano dalla parte della marchesina e sono certi che lei non c’entri nulla. Simona, preoccupata per come si stanno mettendo le cose, si confida con Catalina e le chiede di tornare a casa per aiutare la cugina. Lope invece cerca di recuperare con Don Romulo e mentre sta tentando di dimostrare al maggiordomo di aver capito i suoi errori, si imbatte in una rivelazione sconcertante. Virtudes si preoccupa di non sapersi occupare di suo figlio e Simona, insieme a Candela, si offre di aiutarla. Petra tiene d’occhio le strane mosse di Jana e si convince che la ragazza stia nascondendo qualcosa. In effetti è proprio così, visto che la giovane cerca di fare spesso visita a Pia cercando di eludere la sorveglianza della governante. Al fronte, Curro e Manuel sono coinvolti in un’esplosione, che rischia di cambiare per sempre le loro vite. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 7 marzo 2025

Puntata di Sabato 8 marzo 2025

Catalina torna a palazzo per dare una mano a Martina e si scontra, inevitabilmente, con l’odio di Cruz. Don Alonso è costretto a intervenire e chiedere una tregua a entrambe le donne che, riluttanti, accettano, considerando questa una soluzione temporanea e mantenendo sempre un atteggiamento velatamente ostile l’una con l’altra. Petra approfitta della situazione di tensione per tenere in pugno la servitù. Santos fa in mondo che Maria e Salvador siano costretti a partecipare a una festa serale insieme a Vera. Il ragazzo vuole convincere la cameriera di cui si è invaghito, a passare più tempo con lui. Candela finisce per mettersi nei guai cercando di dare una mano a Virtudes ed è costretta a chiedere aiuto a Don Fermin. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa dell'8 marzo 2025

Puntata di Domenica 9 marzo 2025

A colazione, Catalina capisce di non poter andare d’accordo con Maria Antonia e prende le distanze da lei. La donna chiede scusa a Cruz per aver pensato di andarsene senza salutarla e tra le amiche sembra tornare tutto come prima. Tadeo ringrazia Catalina per aver aiutato Adriano dandogli la sua preziosa collana e i due si mettono a parlare della cicuta. Il mezzadro spiega alla marchesina che la spezia può essere facilmente confusa con il prezzemolo ma promette di informarsi in modo più approfondito con lo speziale. Candela riesce a procurare a Virtudes un nuovo lavoro come perpetua di Don Fermin. Con questa nuova occupazione la ragazza avrà uno stipendio e potrà mandare Adolfo nella scuola del paese. Ayala invece, stanco di averla tra i piedi, decide di denunciare Martina. Alla tenuta scoppia il caos. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 9 marzo 2025

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete4.