My Home My Destiny 2 Anticipazioni 7 marzo 2025: Gulbin perdona Sakine?

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di My Home My Destiny in onda il 7 marzo 2025 su Canale 5: Gulbin sarà pronta a mettere da parte i vecchi rancori e riabbracciare Sakine?

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny, scopriamo che, nella puntata in onda il 7 marzo 2025 alle 16:50, Emine dichiara che la colpa di ciò che è successo è solo di Bayram, mentre Zeynep prende le difese di Sakine. Gulbin le ascolta attentamente; alla fine accetterà di mettere da parte i vecchi rancori? Intanto, Ali Riza, Baris e Savas affrontano lo spinoso argomento: non avrebbero mai e poi mai potuto immaginare che Nesrin fosse in realtà la sorella di Zeynep. L'avvocato aggiunge anche che dato che Gulbin non ha firmato nessun documento legale, potrebbe scampare all'arresto. Parallelamente, anche Nuh e Cemile toccano lo stesso argomento. Poi, lui fa sapere alla moglie quanto la ammiri per la sua bontà e la sua saggezza; i due si abbracciano, finalmente più sereni...

My Home My Destiny Anticipazioni: Il suggerimento di Emine e Zeynep a Gulbin...

Continua il confronto tra Gulbin e le altre. La giovane punta il dito contro Sakine, e così intervengono Emine e Zeynep. La prima ci tiene a sottolineare che sia lei che la madre e la sorella hanno sofferto a causa della stessa persona, Bayram; Zeynep, invece, vuole ribadire che Sakine era troppo giovane, poverissima e soprattutto sempre sofferente. Sia lei che Emine ritengono che la cosa più sensata che possano fare è tentare di lasciarsi il passato alle spalle e cogliere al volo questa seconda opportunità che la vita ha dato loro...

My Home My Destiny Anticipazioni: Le supposizioni di Baris...

Ali Riza è molto contento per la proposta di matrimonio e la piccola cerimonia che c'è stata: lui e Sultan sono ad un passo dal diventare una vera famiglia, e non potrebbe desiderare di meglio. Tuttavia, Ali Riza non può fare a meno di pensare all'agghiacciante scoperta appena fatta: Tarik e Nesrin non sono fratelli, ma complici, ed in più quest'ultima è la sorella maggiore di Zeynep, Gulbin. L'uomo tocca lo spinoso argomento con Baris e Savas. Il primo sottolinea che, non avendo la giovane firmato alcun documento legale, potrebbe riuscire a scamparla; d'altra parte, bisogna prima vedere che deposizioni rilasceranno Tekin e Meltem...

Nuh e Cemile chiacchierano, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny del 7 marzo 2025

Anche Nuh e Cemile stanno parlando del fatto che sia venuto a galla che Nesrin sia in verità Gulbin. I due sono sotto shock, proprio come tutti gli altri. Poi, passano ad un altro argomento. Nuh ci tiene a far sapere a Cemile che, oltre ad amarla profondamente, la stima sinceramente: nonostante tutto ciò che ha vissuto e subito, continua ad essere una donna buona e saggia. I due si dicono di essersi mancati molto in questo periodo in cui sono stati separati, e si riabbracciano, felici come non mai di essersi finalmente ricongiunti.

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.50.