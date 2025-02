Beautiful Anticipazioni Puntate dal 3 all'8 marzo 2025: Tra Eric e Ridge comincia la sfida. Sarà guerra aperta!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa succederà nelle puntate di Beautiful in onda dal 3 all'8 marzo 2025 su Canale5. Ecco le anticipazioni degli episodi della Soap.

Beautiful ci aspetta con una nuova settimana ricca di colpi di scena. La Soap Americana nata nel 1987 e arrivata in Italia, inizialmente su Rai2, nel 1990, ci aspetta con le sue nuove puntate. Cosa succederà negli episodi che andranno in onda dal 3 all'8 marzo 2025 su Canale5? Scopriamolo insieme

Beautiful dal 3 all'8 marzo 2025: Video Riassunto

Guarda il video riassunto qui sotto e poi leggi le anticipazioni complete della Soap per scoprire cosa succederà nelle puntate di Beautiful in onda dal 3 all'8 marzo 2025 su Canale5.

Anticipazioni: Anticipazioni settimanali, puntate dal 3 all'8 marzo 2025

Beautiful: ecco le anticipazioni complete delle puntate dal 3 all'8 marzo 2025

Puntata in onda Lunedì 3 marzo 2025

Finn prega Steffy di non andarsene e continuare a dargli fiducia ma la ragazza, dopo quanto accaduto con Sheila, non si sente più al sicuro. La giovane rivela al marito di essere certa che la Carter non sparirà mai del tutto dalla loro vita e nonostante lo ami moltissimo, deve stargli lontano per non vivere nella costante paura della malefica rossa. Intanto Sheila, tornata a casa, racconta a Deacon quanto successo e gli conferma di non aver cambiato idea e di voler continuare a lottare per stare con suo figlio. La criminale aggiunge di essere convinta che l’unico vero ostacolo alla sua felicità sia costituito da Steffy e spera che torni insieme a Liam. Finn ne soffrirà molto ma ne varrà la pena per poter essere finalmente felici insieme. Lo Sharpe invece le parla della spiacevole visita di Ridge e Carter e delle minacce dei due uomini. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 3 marzo 2025.

Puntata in onda Martedì 4 marzo 2025

Wyatt rivela a Liam di essere convinto che lui non dubiti di Finn solo perché lo ritiene incapace di proteggere Steffy ma anche, anzi soprattutto, perché spera ancora di avere una chance con la madre di Kelly qualora lei lasciasse suo marito. Più tardi la Forrester si presenta dallo Spencer per avvertirlo della sua imminente partenza insieme alla loro figlia. Liam non si oppone anzi promette alla ragazza di starle vicino e di andarla a trovare molto presto. Prima di congedarsi, il figlio di Bill ribadisce a Steffy di amarla e che l’amerà per sempre. La decisione di Steffy ha creato una frattura tra Finn e sua moglie. Il dottore spera che il suo rivale non approfitti di questa situazione e addirittura riesca nel suo obiettivo. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 4 marzo 2025.

Puntata in onda Mercoledì 5 marzo 2025

Liam parla con Bill e Wyatt sia della fine del suo matrimonio che del suo amore, ancora molto forte e unico, per Steffy. Il ragazzo rivela al padre e al fratello di sperare di tornare insieme alla Forrester ma di essere perfettamente conscio del fatto che questo non sia così facile. La ragazza è ancora sposata con Finn ma soprattutto lo ama. Bill sprona suo figlio a riflettere sui suoi problemi e sui suoi sentimenti, rivedendo e proteggendo le sue priorità. Intanto Eric continua a stare sempre più male. La sua cattiva salute compromette la sua capacità di disegnare ma è certo che RJ saprà aiutarlo. Grazie al sostegno del nipote, il Forrester trova il coraggio e la determinazione giusta per andare avanti con la sua collezione d’alta moda. Il figlio di Brooke si dimostra molto premuroso con il nonno e gli ribadisce costantemente di avere tanta fiducia nelle sue qualità. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 5 marzo 2025.

Puntata in onda Giovedì 6 marzo 2025

Ridge è preoccupato che la decisione di suo padre di creare una nuova collezione firmata da lui, lo metta sotto pressione e gli faccia male. Brooke si offre di stargli accanto in questa situazione e di aiutarlo a superare i problemi. Il Forrester ammette di essere molto combattuto; non vuole scontentare suo padre ma non vuole neanche che l’azienda paghi per questa assurda sfida che il suo papà ha lanciato a se stesso ma anche contro di lui. Intanto Carter si complimenta con Thomas per il successo della Hope for the Future ma anche per il suo cambiamento personale. Il Walton esprime il suo desiderio di vedere pure RJ lavorare per la Forrester Creations, esattamente come vuole Ridge, ma teme anche che la presenza del ragazzo potrebbe finire per scatenare la reazione di Thomas, che potrebbe essere geloso del suo fratellastro. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 6 marzo 2025

Puntata in onda Venerdì 7 marzo 2025

Ridge confessa a Brooke di essere molto triste per il fatto di non aver convinto RJ a lavorare per la loro azienda. Lo stilista rivela alla compagna di essere piuttosto preoccupato anche a causa della situazione che si è creata con Eric, che non vuole rallentare ed è anzi determinato a creare una linea tutta sua, come ai vecchi tempi. Ridge chiede alla Logan di intercedere per lui con Donna, affinché sia lei a parlare con il suo compagno, lo convinca a cambiare idea e lo sproni a dedicarsi alla sua vita privata pur rimanendo in azienda come guida e mentore dei più giovani. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 7 marzo 2025

Puntata in onda Sabato 8 marzo 2025

Donna vede Eric e RJ concentrati sul loro lavoro e nota che tra nonno e nipote si è creata una grande sintonia. Questo ha permesso che i primi bozzetti disegnati dal giovane Forrester siano spettacolari. La Logan ne è estasiata. Brooke, convinta da Ridge a parlare con sua sorella affinché lei convinca Eric a ritirarsi, arriva alla villa e trova RJ intento a lavorare insieme al suo nonnino. La bionda sbianca e pretende di sapere cosa stia succedendo. Brooke si rende conto che il salotto di Villa Forrester è stato trasformato in un atelier e, sebbene sia felice della decisione di figlio, che ha intrapreso la strada del lavoro della sua famiglia, non capisce perché lui e il Forrester senior debbano lavorare in casa e non possano farlo in ufficio.

Eric confessa a Brooke di non aver gradito l’atteggiamento di Ridge. Il Forrester senior è convinto che suo figlio lo abbia voluto emarginare e non ha alcuna intenzione di dargliela vinta anzi gli dimostrerà il suo immutato valore e gli darà una lezione, dimostrandogli di essere ancora uno stilista migliore di lui. Nel mentre Thomas, Katie e Carter osservano estasiati il lavoro di Ridge sulle modelle. I tre hanno già visto i bozzetti e ne sono entusiasti. Ma mentre Carter crede che la presenza di Eric in azienda sia ancora molto importante, Katie è d’accordo con suo cognato e pensa che il capostipite della famiglia debba riposarsi. Più tardi Thomas fa notare a suo padre che ora che Steffy è in Europa con i bambini, lui è rimasto solo a controllare l’azienda.

Brooke torna da Ridge e gli racconta quello che ha visto. La Logan è molto fiera di suo figlio sia per il fatto che stia lavorando come stilista sia perché sta aiutando suo nonno. La Logan rivela al compagno che suo padre è determinato a dargli una lezione. Intanto a Villa Forrester, RJ incoraggia suo nonno e gli rivela di stimarlo tantissimo. Il Forrester senior conferma al nipotino di avere ancora le forze per dimostrare a tutti che lui è ancora il numero 1 e il sostegno fondamentale per la Forrester Creations. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful dell'8 marzo 2025.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.