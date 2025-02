My Home My Destiny 2 Anticipazioni Puntate dal 3 al 7 marzo 2025: Nesrin smascherata, Sakine scopre che lei è Gulbin!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della seconda stagione soap opera turca My Home My Destiny, in onda dal 3 al 7 marzo 2025 su Canale 5, a partire dalle 16.50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana che viene.

My Home My Destiny Anticipazioni puntata dopo puntata dal 3 al 7 marzo 2025

Puntata in onda lunedì 3 marzo 2025

Sultan fa il suo ingresso al ristorante vestita di bianco. La donna si sente in imbarazzo: non capisce perché Emine le abbia fatto mettere un abito tanto elegante, e perché tutti la stiano fissando. Intanto, Cemile ringrazia la giovane per aver combinato un incontro tra lei e Nuh affinché si riconciliassero. Parallelamente, Baris riceve una telefonata da parte di Emre, il quale gli rivela che Tarik e Nesrin non si trovano, e che quest'ultima è in realtà la sua amante ed una truffatrice come lui. Poco dopo, Nesrin arriva al ristorante insieme a Sakine. La sera, si radunano tutti attorno al tavolo per festeggiare, quando all'improvviso sopraggiunge un amico di Ali Riza, un comandante della marina. Allora, l'uomo si alza in piedi per fare un discorso: Ali Riza dichiara di non essere mai stato sicuro di niente come del fatto che Sultan sia la sua compagna di vita. Poi s'inginocchia e le mostra l'anello. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di My Home My Destiny del 3 marzo 2025.

Puntata in onda martedì 4 marzo 2025

Sultan dà ad Ali Riza una risposta affermativa, vuole sposarlo. Tutti applaudono. Poi, lui propone ufficialmente ad Emine di diventare sua figlia. Per finire, viene celebrata una piccola cerimonia, in vista del matrimonio civile che ci sarà tra una settimana. Dopo essersi scambiati le promesse, gli sposi ballano, mentre Sakine e Baris guardano Nesrin. La prima è convinta che la giovane sia uguale a sua figlia Gulbin, ed il rosso, furente, chiama in disparte Savas: deve allertare la polizia per far arrestare Nesrin. In seguito, Baris confessa a Zeynep che Tarik e la sua nuova amica sono due truffatori che lavorano per il padre adottivo, Ekrem. Quest'ultimo manda un messaggio a Nesrin per avvisarla di ciò che sta accadendo. Lei si allontana, e Sakine, certa di avere a che fare con la figlia maggiore, la segue e la chiama Gulbin. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di My Home My Destiny del 4 marzo 2025.

Puntata in onda mercoledì 5 marzo 2025

Baris e Zeynep assistono alla scena attoniti: Sakine e Gulbin si guardano con gli occhi colmi di lacrime, la donna l'ha riconosciuta. Quando Sakine vede la bruciatura che ha sul dito, non ha più dubbi. La giovane scoppia a piangere, e la protagonista è sconcertata. Gli altri le raggiungono, quando Gulbin ha un'esplosione di rabbia: si è sentita abbandonata per tutti questi anni. In seguito si scaglia anche contro Zeynep, colpevole allo stesso modo di non averla mai cercata. Nel momento in cui la ragazza sta per andare via, Baris la ferma: la polizia la sta cercando, e se la troverà, l'arresterà come ha arrestato Tekin, il vero nome di Tarik. L'avvocato rivela che il loro obiettivo era Nermin ed i suoi soldi. Gulbin ammette che sono stati Ekrem e Meltem ad aver ideato il piano, e si scusa. Sakine l'abbraccia e le dà comunque il bentornato: non la lascerà più andare. Zeynep vuole che loro tre vadano a casa a parlare in tranquillità. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di My Home My Destiny del 5 marzo 2025.

Puntata in onda giovedì 6 marzo 2025

Emine parla a tu per tu con Gulbin. La prima sottolinea che Sakine e Zeynep sono delle brave persone che, come lei, hanno sofferto molto nella vita. Poi, le chiede di non alzare un muro e di permettere a tutti loro di starle finalmente accanto come una famiglia. Parallelamente, Sakine sta spiegando alle altre come ha fatto a capire che Nesrin è in realtà Gulbin. La protagonista, allora, le consiglia di non mettere la ragazza troppo sotto pressione, ma di farci soltanto una chiacchierata. Quando la raggiungono in salotto, Gulbin le domanda come abbia fatto a riconoscerla, e dove sia ora Bayram. La giovane, però, non ritiene che suo padre sia il solo colpevole di ciò che ha subito. Gulbin accusa Sakine di non averla protetta, e di non averla mai sostenuta. La madre le chiede scusa e si dice amaramente pentita del modo in cui si è comportata in passato; vorrebbe un'altra possibilità per farsi perdonare. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di My Home My Destiny del 6 marzo 2025.

Puntata in onda venerdì 7 marzo 2025

Emine sottolinea che la colpa di ciò che è accaduto è solo di Bayram, mentre Zeynep prende le difese di Sakine, la quale era giovane, povera e sempre sofferente; secondo le due, non dovrebbero sprecare questa seconda possibilità che la vita sta offrendo loro. Intanto, Ali Riza, Baris e Savas affrontano lo spinoso argomento: non avrebbero mai e poi mai potuto immaginare che Nesrin fosse in realtà la sorella di Zeynep. Per l'avvocato, dato che Gulbin non ha firmato nessun documento legale, potrebbe scampare all'arresto; comunque, devono attendere che Meltem e Tekin rilascino la loro deposizione. Al contempo, anche Nuh e Cemile toccano lo stesso argomento. Poi lui fa sapere alla moglie quanto la ammiri per la sua bontà e la sua saggezza, e quanto abbia sentito la sua mancanza in questo periodo in cui sono stati separati. Si abbracciano, felici di essersi ricongiunti. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di My Home My Destiny del 7 marzo 2025.

