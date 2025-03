Tradimento Anticipazioni 7 marzo 2025: Behram scopre che Tolga mente ad Oylum. Approfitterà della situazione?

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Tradimento in onda il 7 marzo 2025 su Canale 5: Behram viene a sapere che Tolga non è sincero con Oylum...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento, scopriamo che, nella puntata in onda il 7 marzo 2025, alle 14:10, Behram, chiacchierando con Nazan, viene a sapere che Tolga ha detto ad Oylum di aver chiuso i rapporti con suo padre, ma lui sa che si tratta di una bugia: Ercan gli ha inviato una foto in cui si vede chiaramente il giovane mentre abbraccia Oltan sulla barca di quest'ultimo. Behram inizia a pensare che forse dovrebbe parlarne con la mora. Intanto, il suo amico Ercan lo incita a mandare ad Oylum gli scatti in questione...

Tradimento Anticipazioni: Oylum lascia Tolga, ma poi...

Dal momento che Oltan ha rovinato la carriera e la reputazione a Guzide, Oylum ha deciso di prendere le distanze da Tolga: come avrebbe potuto portare avanti la sua relazione amorosa con lui, che è il figlio dello spregevole imprenditore? A questo punto, pur di non perdere l'amata, e soprattutto conscio del fatto che Oltan non fosse una persona per bene, Tolga ha scelto d'interrompere i rapporti con suo padre, che, neanche a dirlo, non l'ha presa per niente bene. Allora, Oylum ed il ragazzo hanno riallacciato i rapporti...

Tradimento Anticipazioni: Oylum e Tolga si sposano!

Benché Oylum sia convinta che Tolga non si parli più con Oltan, la verità è un'altra. Dato che il genitore lo ha salvato da un attacco informatico, il figlio ha deciso di dargli un'altra chance. D'altra parte, per non compromettere la sua storia d'amore con la mora, ha chiesto ad Oltan di mantenere il riserbo sul loro riavvicinamento. Proprio perché non ne è al corrente, Oylum ha persino accettato la proposta di matrimonio di Tolga, il quale per di più ha fatto questo importante passo su suggerimento del papà...

Behram inchioda Tolga, nelle Anticipazioni di Tradimento del 7 marzo 2025

Behram sta avendo un'interessante conversazione con Nazan, durante la quale scopre che Oylum potrebbe essere all'oscuro di una realtà. La cugina gli sta rivelando che Tolga ha assicurato alla fidanzata di aver chiuso con Oltan, ma lui sa bene che le cose non stanno così: Ercan gli ha da poco inviato una foto recente in cui si vedono chiaramente questi ultimi mentre si abbracciano sulla barca. Behram pensa che sia il caso d'informare prontamente Oylum, ed addirittura il suo amico lo sta spronando a farlo quanto prima!

Tradimento va in onda dal lunedì al sabato alle 14:10 e la domenica in prima serata, alle 21:20, su Canale 5.