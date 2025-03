La Promessa Anticipazioni 7 marzo 2025: Simona vuole salvare Martina ma ha bisogno di Catalina!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata de La Promessa in onda il 7 marzo 2025. Nell'episodio della Soap di Rete4 vedremo Simona non crede che Martina sia colpevole e chiederà a Catalina di tornare alla tenuta per proteggere la cugina.

Martina è nei guai sino al collo ma qualcuno correrà subito in suo soccorso. Le anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata in onda il 7 marzo 2025, alle ore 19.35 su Rete4, Margarita troverà della cicuta nella camera di sua figlia e l’accuserà, insieme ad Ayala, di essere l’avvelenatrice. La ragazza cercherà di difendersi ma le sue parole non sortiranno alcun effetto. I camerieri non crederanno che la dolce marchesina si sia macchiata di un simile crimine e Simona deciderà di intervenire per aiutarla. Ma non potrà fare nulla senza l’aiuto di Catalina, che pregherà di tornare al più presto alla tenuta, per proteggere sua cugina. Intanto Jana cercherà di eludere la sorveglianza di Petra, un vero falco, per poter andare a trovare Pia nella grotta mentre Lope tenterà di recuperare con Don Romulo. Al fronte, Curro e Manuel saranno coinvolti in un’esplosione, che rischierà di cambiare per sempre tutto.

La Promessa Anticipazioni: Martina incastrata da un barattolo di cicuta

Margarita ha indagato a fondo e purtroppo ha scoperto qualcosa che inguaierà Martina. La marchesa ha trovato un barattolo di cicuta nella camera di sua figlia e si è convinta che la ragazza sia l’avvelenatrice di Ayala. Pure il conte è certo che sia stata la marchesina e non smette di puntare il dito contro di lei, sicuro che qualcuno prenderà severi provvedimenti contro la ragazza e non gliela lascerà passare liscia. Gli unici a credere all’innocenza della giovane saranno i domestici, che non penseranno minimamente che la giovane possa aver compiuto un atto così ignobile.

La Promessa Anticipazioni 7 marzo 2025: Simona al salvataggio di Martina

A pensare che Martina non possa aver avvelenato Ayala sarà soprattutto Simona. La cuoca vorrà difendere la ragazza da ogni accusa ma per riuscire a farlo avrà bisogno di una mano. Si rivolgerà a Catalina, a cui racconterà ogni cosa e la pregherà di tornare alla tenuta per dare il suo sostegno alla cugina. La marchesina non se la sentirà di lasciare la sua amata cuginetta da sola e accetterà la richiesta della sua amata Simona. Intanto Lope cercherà di rimediare con Don Romulo e di dimostrargli di aver rimesso la testa a posto e di essere pronto a riprendere in mano la sua vita. Nel cercare di convincere il maggiordomo di voler fare meglio, il ragazzo farà una scoperta sconvolgente.

La Promessa Trame e Anticipazioni: Curro e Manuel coinvolti in un’esplosione

Virtudes sarà molto preoccupata di non riuscire a occuparsi di Adolfo e Simona e Candela si offriranno di darle una mano. Intanto Jana cercherà di eludere la sorveglianza di Petra, sempre molto attenta alle sue mosse, per andare a far visita a Pia nella grotta. Al fronte, Curro e Manuel saranno coinvolti in un’esplosione. I due ragazzi ne usciranno sani e salvi e riusciranno a tornare a casa? Quel che è certo è che questo fatto cambierà per sempre le loro vite.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 3 al 9 marzo 2025

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.