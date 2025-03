Beautiful Anticipazioni Puntata del 7 marzo 2025: Ridge chiede aiuto a Brooke per salvare la sua famiglia

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame della puntata di Beautiful del 7 marzo 2025 su Canale5. Nell'episodio della Soap Ridge pregherà Brooke di parlare con Donna e convincerla ad aiutarlo a far cambiare idea a Eric.

Beautiful ci aspetta per un altro appuntamento il 7 marzo 2025, alle ore 13.45 su Canale5. Le anticipazioni della puntata ci rivelano che Ridge sarà ancora molto triste per la situazione che si è creata con suo padre e pregherà Brooke di intervenire in suo favore e di intercedere per lui con Donna. La Logan è l’unica che potrebbe convincere Eric a cambiare idea e ad abbandonare il suo proposito di fare guerra al figlio. Brooke prenderà sul serio questo compito e si preparerà a raggiungere Villa Forrester dove parlerà con su sorella.

Beautiful Anticipazioni: Eric pronto a dare una lezione a Ridge

Eric desidera lasciare un ultimo segno nel mondo della moda, prima di ritirarsi. Il Forrester ha scoperto di non godere più di ottima salute ed è per questo che vuole dimostrare a se stesso, più che agli altri, di potercela ancora fare nonostante le difficoltà del momento. Il Forrester teme di doversi davvero ritirare a causa dei suoi problemi ma sarà lui che sceglierà quando farlo. Nessuno per lui dovrà prendere delle decisioni. Per questo si è sentito umiliato quando Ridge lo ha gelato rivelandogli di non volergli concedere un’altra opportunità. Eric ha scelto di andare avanti e con l’aiuto di RJ creerà una sua linea, con cui darà una lezione al suo primogenito ed erede.

Beautiful Puntata del 7 marzo 2025: Ridge chiede a Brooke di intercedere per lui con Donna

Ridge trema. Il Forrester ha molta paura che la guerra con suo padre logori il loro rapporto e crei danni all’azienda. Ha però capito di non poter intervenire in prima persona; il suo adorato papà non lo starà a sentire ma forse ascolterà i consigli di un’altra persona: Donna. Convinto che la Logan possa aiutarlo, lo stilista pregherà Brooke di andare a parlare con sua sorella e supplicarla di dar loro una mano a risolvere questa situazione, che pare proprio essere sfuggita di mano a tutti.

Beautiful: Brooke promette di aiutare Ridge

Brooke accoglierà la richiesta di Ridge e gli ha promesso di recarsi quanto prima da Donna per parlarle. Anche la bionda penserà che sua sorella potrebbe davvero essere in grado di convincere Eric a rinunciare alla guerra con suo figlio ma anche lei, come il suo compagno, ignora le vere ragioni che hanno spinto il capostipite della famiglia degli stilisti, a voler dare il suo ultimo e prezioso contributo alla moda. Brooke raggiungerà molto presto Villa Forrester per compiere la sua missione ma quello che troverà sarà qualcosa di talmente inaspettato da farla tornare indietro senza portare a termine il suo compito.

