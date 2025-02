Tradimento Anticipazioni Puntate dal 2 all’8 marzo 2025: Tarik fa sfrattare Guzide!

Anticipazioni TV

Ecco nel dettaglio le Anticipazioni delle Puntate di Tradimento che andranno in onda dal 2 all’8 marzo 2025!

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca Tradimento. Questi episodi andranno in onda dal 2 all’8 marzo 2025 su Canale 5, tutti i giorni nel daytime e la domenica in prima serata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà la prossima settimana.

Tradimento: Le Anticipazioni degli episodi dal 2 all’8 marzo 2025

Puntata in onda Domenica 2 marzo 2025

Guzide è sorpresa dall’atteggiamento di Oylum, che sembra avere come unico obiettivo quello di sposarsi, teme inoltre che Tolga possa riconciliarsi con Oltan dal momento che padre e figlio si vedono ancora di tanto in tanto in modo clandestino. Nel frattempo, Yesim propone a Oltan di dividersi il ricco patrimonio di Tarik, ma lui rifiuta categoricamente, spingendo Yesim a chiedere a Faruk di scoprire qualcosa che rovini definitivamente la reputazione di Guzide

Elmas interroga Oltan in cerca di informazioni sul patrimonio di Tarik, scoprendo che supera di gran lunga i 20 milioni di dollari e così decide di congelare parte del suo conto offshore. In vista della spesa per aprire uno studio legale, Guzide parla con la sua famiglia della situazione economica e Ozan, che si sente responsabile per la destituzione di sua madre, decide di accettare un'offerta di lavoro da parte di Oltan per aiutarla. Il suo compito sarà quello di spiare una società di architettura in cambio di 50mila dollari. Nel frattempo, Tarik tenta di corrompere i suoi figli: avranno un milione di euro ciascuno se lo aiuteranno a convincere Guzide a divorziare alle sue condizioni. Yesim continua a ficcanasare nelle vicende della famiglia Yenersoy, scoprendo che Guzide esce con Sezai e che Tarik ha aperto un conto corrente a Oylum e Ozan

Dopo aver offerto un milione di dollari a Oylum e Ozan per farsi aiutare con Guzide, Tarik recupera del denaro dal suo ufficio arrivando ad offrire ai figli ben due milioni quando. Intanto Yesim recupera le foto di Guzide insieme a Sezai e le invia a Ozan, che si reca da Sezai per chiedergli di stare lontano da sua madre che è ancora legalmente sposata. Mentre Sezai è ancora indeciso se rivelare a Guzide i suoi sentimenti, durante l'inaugurazione dello studio della donna, sui cellulari di tutti gli invitati arriva l'articolo della sua destituzione a causa della difesa di Oltan. Così, tutti i clienti abbandonano la festa e interrompono i rapporti con Guzide per proteggere la propria immagine: ad inviare l’articolo è stato Tarik! Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Tradimento del 2 marzo 2025.

Puntata in onda Lunedì 3 marzo 2025

Mentre Behram commenta con Ercan il fallimento dell’inaugurazione dello studio legale di Guzide, Ozan confessa a Oylum di aver potuto aiutare la madre grazie ai 50mila dollari guadagnati lacerando per Oltan. Il perfido costruttore gli ha chiesto di farsi assumere dalla Tandars per spiarli dall’interno e lui, entrato nelle grazie di Nursel ha potuto accedere ai progetti, rubandogli l’identità digitale grazie a una mini-telecamera fornitagli da Oltan. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Tradimento del 3 marzo 2025.

Puntata in onda Martedì 4 marzo 2025

Ozan invita a casa Nursel e, con l’inganno, accede al suo computer e scatta foto ai progetti, ricevendo da Oltan duemilacinquecento dollari per ogni immagine. Mentre Ozan informa Oylum della sua intenzione di tornare a lavorare per Oltan per obbligarlo a eliminare i video, Ilknur rimprovera a Yesim di parlare troppo e le suggerisce un modo per impossessarsi dei soldi di Tarik. Lei, dunque, invita Tarik a casa e gli chiede di tornare insieme. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Tradimento del 4 marzo 2025.

Puntata in onda Mercoledì 5 marzo 2025

Oylum non riesce a sottrarre il cellulare a Tarik ed Elmas passa al piano B. Lei e Oltan ricattano Yesim con dei vecchi video nei quali si vede chiaramente accompagnarsi a uomini molto più anziani di lei ai tempi in cui lavorava presso l’albergo di Oltan. Per paura di perdere la figlia, Yesim accetta di inviare un virus all’e-mail di Tarik e lo spyware viene installato con successo. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Tradimento del 5 marzo 2025.

Puntate in onda Giovedì 6 marzo 2025

Su richiesta di Oltan, Elmas non rivela agli Yenersoy il coinvolgimento di quest’ultimo nell’operazione. Nel frattempo, Guzide scopre che Ozan ha chiesto a Sezai di non frequentarla più finché non sarà ufficialmente divorziata e così va a trovare l’uomo in cerca di un chiarimento. Scopri le Anticipazioni Complete delle puntate di Tradimento del 6 marzo 2025.

Puntate in onda Venerdì 7 marzo 2025

Behram scopre che Tolga ha detto a Oylum di aver chiuso i rapporti con il padre, ma si tratta di una bugia: Ercan gli ha inviato delle foto in cui si vede Tolga sulla barca insieme a Oltan. Behram comincia a pensare che forse dovrebbe confidarlo a Oylum e ne parla con il suo amico Ercan, che lo incita a inviare le foto alla ragazza. Scopri le Anticipazioni Complete delle puntate di Tradimento del 7 marzo 2025.

Puntate in onda Sabato 8 marzo 2025

Umit organizza una cena con Behram e lo porta nel ristorante dove ceneranno anche Tolga e Oylum insieme a Selin e Ozan. Quando i ragazzi arrivano, Umit li invita a sedersi insieme a lui e Behram, per poter cenare tutti insieme creando così tensione. Guzide è in una situazione critica con il suo studio legale dal momento che la sua reputazione è stata danneggiata dopo quanto accaduto con la causa di Oltan. Ma le cattive notizie non sono finite!

Guzide prova ad opporsi allo sfratto, ma il nuovo proprietario non ha pietà e chiama la polizia: Tarik ha venduto, insieme all’immobile, tutti i mobili e gli oggetti, nonché le altre proprietà della moglie, grazie alla procura generale lei gli aveva affidato anni prima. Yesim riceve una visita da Nihal, una ex amante di Tarik, che le propone di spillare 500000 dollari all’uomo con un finto test di paternità ma lei rifiuta e caccia la donna di casa. La sua si rivela la mossa giusta dato che poco dopo Tarik le comunica che finalmente avranno una bella casa ovvero quella sottratta alla moglie. Tarik e Yesim non hanno pietà di Guzide, che raccoglie le ultime cose e accetta, provvisoriamente, l’ospitalità in una delle case di Behram. Ozan, ignaro dell’accaduto, rientra in casa e trova Yesim, che lo informa della brutta novità. Scopri le Anticipazioni Complete delle puntate di Tradimento dell’8 marzo 2025.

Tradimento va in onda tutti i giorni a partire dalle 14.10, il sabato alle 15:10 e la domenica alle 21:20 su Canale 5.