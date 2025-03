Beautiful, Tradimento, My Home My Destiny e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 4 marzo 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Tradimento e My Home My Destiny - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 4 marzo 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Tradimento, My Home My Destiny e La Promessa, che andranno in onda oggi, 4 marzo 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire l'intricata storia famigliare di Guzide. In seguito, alle 16.50, incontreremo Zeynep e Mehdi, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 4 marzo 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 4 marzo 2025 - Steffy ha preso la sua decisione e non ha alcuna intenzione di tornare indietro. La ragazza raggiungerà Liam per informarlo della sua imminente partenza all’estero. Lo Spencer ne rimarrà stupito ma non si opporrà alla sua scelta anzi la spronerà a ritrovare la sua felicità. Il giovane prometterà di starle vicino sempre e comunque e le confermerà il suo grande amore. Intanto Finn avrà molta paura che il suo rivale approfitti della situazione inaspettata che si è creata tra lui e sua moglie... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Tradimento: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 4 marzo 2025

Nella puntata di Tradimento di oggi - 4 marzo 2025 - Ozan si è fatto invitare a casa di Nursel, e qui ha avuto accesso al suo pc ed ha scattato foto ai suoi progetti. Oltan gli ha dato duemilacinquecento dollari per ogni scatto. Dopo aver raccontato tutto ciò ad Oylum, il ragazzo sottolinea di essere determinato a tornare a lavorare per lo spregevole imprenditore così da riuscire a costringerlo a cancellare il video che lo incrimina per omicidio. Intanto, Ilknur sta rimproverando Yesim: parla troppo. Poi, le suggerisce un modo per entrare in possesso dei soldi di Tarik. La donna, allora, accoglie l'amante a casa per proporgli di tornare a stare insieme come un tempo... Qui la trama completa della puntata di Tradimento.

My Home My Destiny: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 4 marzo 2025

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 4 marzo 2025 - Sultan dice "sì" ad Ali Riza, vuole diventare sua moglie. Così, viene celebrata una piccola cerimonia, in vista del matrimonio civile che ci sarà tra una settimana. Dopo essersi scambiati le promesse, gli sposi ballano, mentre Sakine e Baris guardano Nesrin. La prima è sempre più convinta che la giovane sia uguale a sua figlia Gulbin, ed il rosso, furente, chiama in disparte Savas: deve allertare la polizia per far arrestare Nesrin. In seguito, Baris confessa a Zeynep che Tarik e la sua nuova amica sono due truffatori che lavorano per il padre adottivo, Ekrem. Quest'ultimo manda un messaggio a Nesrin per avvisarla di ciò che sta accadendo. Lei si allontana, e Sakine, certa di avere a che fare con la figlia maggiore, la segue e la chiama Gulbin; Nesrin si volta... Qui la trama completa della puntata di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 4 marzo 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 4 marzo 2025 - Maria Antonia deciderà di lasciare la tenuta e informerà Don Lorenzo della sua decisione. Ma prima che possa abbandonare le terre dei Lujàn, Cruz le scombinerà i piani. La marchesa le impedirà di andarsene. Intanto tra Simona e Virtudes ci sarà l’agognata distensione. Madre e figlia faranno pace ed entrambe si impegneranno per ricostruire la loro famiglia. Jana, grazie all’aiuto di Don Romulo, riuscirà a fare visita a Pia, che si nasconde in una grotta per evitare di essere trovata da Gregorio... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

