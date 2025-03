Tradimento Anticipazioni 4 marzo 2025: Yesim mette in atto il suo piano per irretire Tarik!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Tradimento in onda il 4 marzo 2025 su Canale 5 rivelano che Yesim è pronta a tutto pur di mettere le mani sui soldi di Tarik!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento sono scoppiettanti. Nell'episodio in onda il 4 marzo 2025 alle 14.10, Ozan si è fatto invitare a casa di Nursel, e qui ha avuto accesso al suo pc ed ha scattato foto ai suoi progetti. Oltan gli ha dato duemilacinquecento dollari per ogni scatto. Dopo aver raccontato tutto ciò ad Oylum, il ragazzo sottolinea di essere determinato a tornare a lavorare per lo spregevole imprenditore così da riuscire a costringerlo a cancellare il video che lo incrimina per omicidio. Intanto, Ilknur sta rimproverando Yesim: parla troppo. Poi, le suggerisce un modo per entrare in possesso dei soldi di Tarik. La donna, allora, accoglie l'amante a casa per proporgli di tornare a stare insieme come un tempo...

Tradimento Anticipazioni: Ozan fa una confessione ad Oylum...

Ozan ha lasciato Oylum di stucco con una scottante rivelazione. Quando Guzide, destituita dalla sua carica da giudice, ha deciso di tentare di risollevarsi aprendo un nuovo studio legale, ha dovuto fare i conti con qualche difficoltà economica. Allora, il figlio, sentendosi responsabile della sua situazione, ha scelto di mettere di tasca sua cinquantamila dollari, la parte di denaro mancante affinché la madre potesse realizzare il suo sogno. Tuttavia, per mettere insieme questa ingente somma, si è visto costretto a lavorare per Oltan...

Tradimento Anticipazioni: Le intenzioni di Ozan...

Ozan sta raccontando ad Oylum che si è dovuto calare nei panni della spia per volere di Oltan. Il ragazzo si è fatto assumere alla Tandars per diventare una "talpa"; poi, entrato nelle grazie di Nursel, l'architetto in possesso dei progetti, ha è stato in grado di rubargli l'identità digitale grazie ad una micro-cam fornitagli proprio dallo spregevole imprenditore. Ozan puntualizza che si è fatto invitare a casa da Nursel, dove non appena ne ha avuto modo, ha acceso il pc ed ha scattato delle foto ai suddetti progetti. Oltan gli ha dato duemilacinquecento dollari per ogni scatto!

Il piano di Yesim, nelle Anticipazioni di Tradimento del 4 marzo 2025

Ozan sta confidando ad Oylum che la sua intenzione è quella di continuare a lavorare per Oltan, poiché il suo obiettivo è quello di riuscire ad entrare in possesso del video che lo incrimina per omicidio. Ce la farà? Nel mentre, Ilknur sta rimproverando aspramente Yesim. che a parer suo ha la cattiva abitudine di parlare troppo. Inoltre, le suggerisce un modo per provare ad impossessarsi del denaro di Tarik. A questo punto, la donna accoglie caldamente l'amante in casa sua e gli propone di tornare a vivere insieme come in passato...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Tradimento dal 2 all'8 marzo 2025.

Tradimento va in onda dal lunedì al sabato alle 14:10 e la domenica in prima serata, alle 21:20, su Canale 5.