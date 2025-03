La Promessa Anticipazioni 4 marzo 2025: Cruz sconvolge Maria Antonia!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame della puntata de La Promessa in onda il 4 marzo 2025. Nell'episodio della Soap di Rete4, Cruz scombinerà i piani di Maria Antonia e fermerà la sua fuga.

La Promessa ci aspetta con una nuova puntata ricca di novità. Le anticipazioni dell’episodio in onda il 4 marzo 2025, alle ore 19.35 su Rete4, ci rivelano che Maria Antonia deciderà di lasciare la tenuta e informerà Don Lorenzo della sua decisione. Ma prima che possa abbandonare le terre dei Lujàn, Cruz le scombinerà i piani. La marchesa le impedirà di andarsene. Intanto tra Simona e Virtudes ci sarà l’agognata distensione. Madre e figlia faranno pace ed entrambe si impegneranno per ricostruire la loro famiglia. Jana, grazie all’aiuto di Don Romulo, riuscirà a fare visita a Pia, che si nasconde in una grotta per evitare di essere trovata da Gregorio.

La Promessa Anticipazioni: Maria Antonia e Don Alonso in difficoltà

Cruz ha picchiato duro contro Maria Antonia e Don Alonso. Messa in guardia da Don Lorenzo, che le ha riferito di aver notato una sospetta intesa tra il marchese e la loro ospite, la nobile ha affrontato i due e li ha costretti a dirle cosa stia succedendo tra loro. Sia Maria Antonia che il Lujàn le hanno assicurato di non nasconderle nulla ma una volta rimasti soli hanno entrambi ripensato al bacio che si sono scambiati. Per evitare che la situazione degeneri ancora di più, il padre di Manuel ha chiesto alla sua speciale amica di lasciare la tenuta e di tenere per sé quanto accaduto.

La Promessa Anticipazioni 4 marzo 2025: Cruz sconvolge i piani di Maria Antonia

Maria Antonia ha deciso di assecondare la richiesta di Don Alonso e di fare i bagagli per lasciare la tenuta, di nascosto. La donna informerà solo Don Lorenzo della sua imminente partenza e sarà pronta a lasciarsi alle spalle La Promessa. Ma quando sarà sul punto di abbandonare per sempre le terre dei Lujàn, verrà sorpresa da Cruz. La marchesa la lascerà senza parole; nonostante i suoi sospetti, la nobildonna non vorrà che la sua amica se ne vada e la lasci sola e la pregherà di cambiare idea. Maria Antonia dovrà disfare le valigie e trovare valide scuse per giustificare le sue azioni e di certo non si farà sfuggire il fatto di essersi invaghita di suo marito.

La Promessa Trame e Anticipazioni: Simona e Virtudes pronte a ricostruire la loro famiglia

Virtudes e Simona faranno finalmente pace e stavolta davvero. Madre e figlia supereranno i dissidi e ritroveranno l’armonia perduta. Entrambe saranno pronte a ricostruire la loro famiglia e a riabbracciare il piccolo Adolfo. Jana intanto vorrà raggiungere Pia per sapere come stia. La cameriera non è morta e ha solo finto di essersi suicidata per sfuggire alle grinfie di Don Gregorio. La donna si nasconde in una grotta e, con l’aiuto di Don Romulo, Jana va spesso a farle visita.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.