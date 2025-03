Beautiful Anticipazioni Puntata del 4 marzo 2025: Steffy dice addio a Los Angeles. Liam torna all'attacco!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata di Beautiful del 4 marzo 2025. Nell'episodio della Soap di Canale5, Liam scopre che Steffy vuole andarsene e torna alla carica con lei!

Steffy ha preso la sua decisione e non ha alcuna intenzione di tornare indietro. Nella puntata di Beautiful in onda in 4 marzo 2025, alle ore 13.45 su Canale5, la ragazza raggiungerà Liam per informarlo della sua imminente partenza all’estero. Lo Spencer ne rimarrà stupito ma non si opporrà alla sua scelta anzi la spronerà a ritrovare la sua felicità. Il giovane prometterà di starle vicino sempre e comunque e le confermerà il suo grande amore. Intanto Finn avrà molta paura che il suo rivale approfitti della situazione inaspettata che si è creata tra lui e sua moglie.

Beautiful Anticipazioni: Steffy se ne va!

Steffy scapperà all’estero. La Forrester ha deciso di chiudere con Finn, spaventata dal fatto che Sheila sarà sempre una minaccia per lei e la loro famiglia. La Forrester sarà più che mai convinta che la Carter non getterà mai e poi la spugna con suo figlio e che quest’ultimo non riuscirà a tenerla lontana da lui. La figlia di Ridge ne avuto prova più volte e non può più fidarsi delle promesse del bel dottore. Per questo è necessario che lei lasci la loro casa e che si trasferisca lontano dai problemi.

Beautiful Anticipazioni 4 marzo 2025: Liam pronto a correre in soccorso di Steffy

La decisione di Steffy ha lasciato Finn senza parole. Il ragazzo non avrebbe mai pensato che la sua consorte arrivasse a fare una scelta così drastica, non dopo che lui le ha promesso di tenere lontano Sheila. Le sue parole non hanno sortito alcun effetto; la Forrester ha rifatto le valigie, ha preso con sé bambini e se n’è andata. Prima di prendere il primo aereo che la porterà in Europa, la ragazza raggiungerà Liam per informarlo della sua partenza. Lo Spencer rimarrà di stucco e cercherà di capire cosa sia successo. Il figlio di Bill si farà raccontare tutto e concorderà con l’ex moglie sul fatto che Finn non sia in grado di proteggerla come invece potrebbe fare lui. Convinto di poterle stare accanto, Liam ribadirà alla madre di Kelly di essere dalla sua parte e di amarla.

Beautiful Trame e Anticipazioni: Finn trema. Liam è di nuovo all’attacco

Liam non si opporrà alla partenza di Steffy anzi le ribadirà di essere dalla sua parte e di amarla. Lo Spencer si farà di nuovo avanti con la Forrester e le prometterà di pensare a lei e alla loro famiglia e di andare a trovarla molto spesso. La figlia di Ridge si sentirà supportata e sostenuta e ringrazierà il suo ex marito per dimostrarle così tanto amore. Rimasto solo nella casa sulla scogliera, Finn rifletterà su quanto appena successo e avrà paura che il suo rivale tragga beneficio del suo momento di debolezza per tornare alla carica con la sua ex. E purtroppo le sue paure avranno più che mai fondamento, visto che Liam sembrerà deciso ad approfittare della nuova crisi che si è creata tra Steffy e il suo amato dottore.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.