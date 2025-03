My Home My Destiny 2 Anticipazioni 4 marzo 2025: Il matrimonio di Sultan ed Ali Riza!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di My Home My Destiny in onda il 4 marzo 2025 su Canale 5 rivelano che finalmente Sultan ed Ali Riza coronano il loro sogno d'amore!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny ci lasceranno senza parole. Nell'episodio in onda il 4 marzo 2025, Sultan dice "sì" ad Ali Riza, vuole diventare sua moglie. Così, viene celebrata una piccola cerimonia, in vista del matrimonio civile che ci sarà tra una settimana. Dopo essersi scambiati le promesse, gli sposi ballano, mentre Sakine e Baris guardano Nesrin. La prima è sempre più convinta che la giovane sia uguale a sua figlia Gulbin, ed il rosso, furente, chiama in disparte Savas: deve allertare la polizia per far arrestare Nesrin. In seguito, Baris confessa a Zeynep che Tarik e la sua nuova amica sono due truffatori che lavorano per il padre adottivo, Ekrem. Quest'ultimo manda un messaggio a Nesrin per avvisarla di ciò che sta accadendo. Lei si allontana, e Sakine, certa di avere a che fare con la figlia maggiore, la segue e la chiama Gulbin; Nesrin si volta...

My Home My Destiny Anticipazioni: Ali Riza e Sultan sposi!

Al ristorante c'è aria di festa. Mentre i musicisti suonano, Ali Riza s'inginocchia davanti a Sultan per chiederle ufficialmente di sposarlo. La donna, emozionata, accetta. Tutti applaudono commossi. A questo punto, l'uomo chiede ufficialmente ad Emine di diventare sua figlia, e lei gli dà una risposta affermativa ed un bell'abbraccio. Allora, viene celebrata una piccola cerimonia seduta stante, in attesa del matrimonio civile, che avrà luogo tra una settimana. Dopo essersi scambiati le promesse, con il comandante della marina nelle vesti di officiante e Sakine e Cemile in quelle da testimoni, Ali Riza e Sultan ballano!

My Home My Destiny Anticipazioni: Baris vuole far arrestare Nesrin!

Mentre gli sposi stanno danzando allegramente, Sakine e Baris continuano a fissare Nesrin. La prima è convinta che la somiglianza tra la giovane e sua figlia maggiore, Gulbin, sia impressionante, mentre l'avvocato sa bene di avere davanti una truffatrice. Baris si alza e prende in disparte Savas per confidargli che cosa gli ha detto il suo amico poliziotto, Emre, quando lo ha chiamato poco fa: Nesrin non è la sorella di Tarik, bensì la sua amante e complice. Il suo piano è mettere subito al corrente Zeynep e poi chiamare la polizia per farla arrestare!

Sakine riconosce Gulbin, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny del 4 marzo 2025

Baris e Zeynep escono dal ristorante, e lui le rivela che Nesrin è una truffatrice: non è la sorella di Tarik, bensì la sua amante e complice. Infatti, i due sono stati mandati da Ekrem e Meltem per togliere a Nermin ogni cosa in suo possesso. La mora è sotto shock. A questo punto, Gulbin riceve un messaggio proprio da parte di Ekrem, il quale la mette al corrente di ciò che sta accadendo alle sue spalle; lei, intimorita, fa per andarsene, quando Sakine, certa che i suoi sospetti siano fondati, la segue. In lacrime, la donna la chiama Gulbin, e la ragazza si gira...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di My Home My Destiny dal 3 al 7 marzo 2025.

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.50.