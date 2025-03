Beautiful, Tradimento, My Home My Destiny e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 3 marzo 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Tradimento e My Home My Destiny - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 3 marzo 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Tradimento, My Home My Destiny e La Promessa, che andranno in onda oggi, 3 marzo 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire l'intricata storia famigliare di Guzide. In seguito, alle 16.50, incontreremo Zeynep e Mehdi, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 3 marzo 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 3 marzo 2025 - Steffy e Finn sono di nuovo ai ferri corti e Sheila sarà pronta ad approfittarsene. La Forrester farà di nuovo le valigie, pronta ad abbandonare la sua casa e diretta all’estero. Stanca di trovarsi in pericolo a causa della Carter e certa di non potersi liberare di lei a causa del rapporto tra la rossa e suo marito, penserà che l’unica soluzione sia quella di lasciare la città e il paese. A nulla serviranno le preghiere del dottore, che vorrà convincerla a rimanere accanto a lui. Intanto Deacon racconterà a Sheila della visita di Ridge e Carter e di come i due uomini fossero inferociti. La rossa non si lascerà intimidire nemmeno per un momento e sarà pronta a muovere guerra contro Steffy, l’unico e vero ostacolo – secondo lei – al suo legame con il figlio. Sheila spererà che Liam faccia di nuovo breccia nel cuore della nipote di Stephanie... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 3 all'8 marzo 2025.

Tradimento: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 3 marzo 2025

Nella puntata di Tradimento di oggi - 3 marzo 2025 - Behram sta commentando con Ercan il fallimento dello studio legale di Guzide, mettendo l'accento sulla diffamazione che ha subito. Intanto, Ozan sta confidando ad Oylum di aver messo di tasca sua i cinquantamila dollari di cui la madre aveva bisogno, e che per farlo ha dovuto lavorare per Oltan. Quest'ultimo, infatti, gli ha chiesto di farsi assumere alla Tandars per spiarli dall'interno; Ozan, dopo essere riuscito a conquistare la simpatia e la fiducia di Nursel, l'architetto in possesso dei progetti, ha rubato la sua identità digitale grazie ad una micro-cam che gli aveva dato Oltan... Qui la trama completa della puntata di Tradimento.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Tradimento dal 2 all'8 marzo 2025.

My Home My Destiny: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 3 marzo 2025

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 3 marzo 2025 - Sultan entra al ristorante vestita di bianco. La donna si sente in imbarazzo. Intanto, Cemile ringrazia Emine per aver combinato un incontro tra lei e Nuh affinché si riconciliassero. Parallelamente, Baris riceve una telefonata da parte di Emre, il quale gli rivela che Tarik e Nesrin non si trovano, e che quest'ultima è in realtà la sua amante ed una truffatrice come lui. Poco dopo, Nesrin arriva al ristorante insieme a Sakine. La sera, si radunano tutti attorno al tavolo per festeggiare, quando all'improvviso Ali Riza si alza in piedi per fare un discorso. L'uomo dichiara di non essere mai stato sicuro di niente come del fatto che Sultan sia la sua compagna di vita; a questo punto s'inginocchia e, con l'anello in mano, le fa la proposta... Qui la trama completa della puntata di My Home My Destiny.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di My Home My Destiny dal 3 al 7 marzo 2025.

La Promessa: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 3 marzo 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 3 marzo 2025 - Martina dovrà difendersi da pesanti accuse. Dopo aver scoperto che Ayala è stato avvelenato, in molti punteranno il dito contro Martina, l’unica persona ad avercela con il conte e ad avergli dimostrato – da sempre – astio. La marchesina dovrà cercare di proteggersi dalle tremende imputazioni a suo carico ma purtroppo non riuscirà a trovare un alibi che la scagioni. Nel mentre Vera, preoccupata per le condizioni di Lope, tenterà di vincere il riserbo del ragazzo mentre al fronte il povero Paco, ferito gravemente, morirà tra le braccia di Curro, che si sentirà in colpa per quanto accaduto... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 3 al 9 marzo 2025.