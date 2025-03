My Home My Destiny 2 Anticipazioni 3 marzo 2025: Baris scopre che Nesrin è una truffatrice!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di My Home My Destiny in onda il 3 marzo 2025 su Canale 5: Baris viene a sapere che Nesrin è una truffatrice, e poco dopo quest'ultima entra nel ristorante insieme a Sakine e Zeynep...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny, scopriamo che, nella puntata in onda il 3 marzo 2025 alle 16:50, Sultan entra al ristorante vestita di bianco. La donna si sente in imbarazzo. Intanto, Cemile ringrazia Emine per aver combinato un incontro tra lei e Nuh affinché si riconciliassero. Parallelamente, Baris riceve una telefonata da parte di Emre, il quale gli rivela che Tarik e Nesrin non si trovano, e che quest'ultima è in realtà la sua amante ed una truffatrice come lui. Poco dopo, Nesrin arriva al ristorante insieme a Sakine. La sera, si radunano tutti attorno al tavolo per festeggiare, quando all'improvviso Ali Riza si alza in piedi per fare un discorso. L'uomo dichiara di non essere mai stato sicuro di niente come del fatto che Sultan sia la sua compagna di vita; a questo punto s'inginocchia e, con l'anello in mano, le fa la proposta!

My Home My Destiny Anticipazioni: Cemile ringrazia Emine...

Sultan sta facendo il suo ingresso al ristorante. La donna, un po' impacciata, entra nel locale e si guarda intorno, non capendo per quale ragione Emine le abbiamo fatto indossare non soltanto un abito bianco ed elegante, ma persino i suoi gioielli di perle. Tutti sono contenti ed emozionati di vederla così abbigliata, specialmente sua figlia. Poco dopo, Cemile ci tiene a ringraziare di vero cuore Emine, la quale le ha permesso d'incontrare Nuh, e quindi di riappacificarsi finalmente con lui. La giovane appare felice sia di questa riappacificazione che delle imminente nozze tra Sultan ed Ali Riza...

My Home My Destiny Anticipazioni: Baris scopre che Nesrin è una truffatrice!

Baris deve allontanarsi perché il suo amico poliziotto, Emre, lo sta chiamando. Quest'ultimo lo avvisa del fatto che Tarik e Nesrin non si trovano, poi aggiunge che ha scoperto che i due non sono fratello e sorella: Nesrin, in verità, è l'amante di Tarik, e sono anche complici e truffatori. Il rosso, nel ricevere questa sconvolgente notizia, resta senza parole, pensando al serio rischio che Zeynep ha corso e forse sta ancora correndo, fidandosi ciecamente di Nesrin. D'altra parte, Baris non può fare a meno di domandarsi quale sia la vera identità della bionda. In questo momento, Nesrin arriva al ristorante insieme a Sakine...

Ali Riza s'inginocchia davanti a Sultan, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny del 3 marzo 2025

La sera, tutti si riuniscono intorno al tavolo. C'è aria di festa: Nermin ha addirittura chiamato un gruppo di musicisti affinché creassero un clima ancora più gioioso. All'improvviso, sopraggiunge un amico di Ali Riza, un comandante della marina. Sultan non capisce che cosa stia accadendo, e proprio mentre se lo domanda, il suo amato si alza in piedi. Ali Riza fa un lungo discorso al termine del quale dichiara che nella sua vita non ha mai avuto certezze, mentre ora è sicuro del fatto che Sultan sia la sua compagna di vita ideale. Allora, l'uomo s'inginocchia e le mostra l'anello che le ha comprato... Che cosa gli risponderà la fidanzata?

