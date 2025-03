Beautiful Anticipazioni Puntata del 3 marzo 2025: Sheila affila le armi contro Steffy. Si libererà di lei!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata di Beautiful del 3 marzo 2025. Nell'episodio della Soap di Canale5, Sheila è pronta all'attacco contro Steffy. La Carter vuole liberarsi di lei!

Steffy e Finn sono di nuovo ai ferri corti e Sheila sarà pronta ad approfittarsene. Nella puntata di Beautiful in onda il 3 marzo 2025, alle ore 13.45 su Canale5, la Forrester farà di nuovo le valigie, pronta ad abbandonare la sua casa e diretta all’estero. Stanca di trovarsi in pericolo a causa della Carter e certa di non potersi liberare di lei a causa del rapporto tra la rossa e suo marito, penserà che l’unica soluzione sia quella di lasciare la città e il paese. A nulla serviranno le preghiere del dottore, che vorrà convincerla a rimanere accanto a lui. Intanto Deacon racconterà a Sheila della visita di Ridge e Carter e di come i due uomini fossero inferociti. La rossa non si lascerà intimidire nemmeno per un momento e sarà pronta a muovere guerra contro Steffy, l’unico e vero ostacolo – secondo lei – al suo legame con il figlio. Sheila spererà che Liam faccia di nuovo breccia nel cuore della nipote di Stephanie.

Beautiful Anticipazioni 3 marzo 2025: Steffy se ne va!

Steffy ha detto basta e ha deciso di scappare all’estero. Per la Forrester si tratta davvero di una fuga dai problemi e dai pericoli, da cui nessuno potrà proteggerla se non prenderà le distanze da suo marito. La ragazza confesserà a Finn di non riuscire a sopportare che Sheila possa essere sempre presente nella sua vita e questo nonostante lui le abbia assicurato di proteggerla e di tenere sua madre lontana. La figlia di Ridge sa bene che quando Sheila Carter si mette in mente qualcosa, nessuno riesce a convincerla del contrario e il suo bel dottore ha fatto l’errore di concederle spazio e di considerarla, anche solo per poco, degna di poter far parte della loro famiglia. Il danno è ormai fatto e ora non resta che mettere in pratica la soluzione più dolorosa ma necessaria: andarsene e stavolta traferirsi all’estero.

Beautiful Anticipazioni: Finn prega Steffy di non andarsene

Steffy ha deciso e non tornerà indietro sui suoi passi. Finn la pregherà di non farlo ma le parole del dottore non sortiranno alcun effetto. Sua moglie si è totalmente convinta che le cose tra loro non potranno mai andare bene, non con Sheila nei paraggi e non dopo che lui le ha dato delle speranze. La giovane gli dirà di non avere alternative, di amarlo tantissimo ma di non poter superare il terrore che la rossa le incute sin da quando era bambina. Steffy non potrà mai perdonare la Carter per quello che ha fatto alla sua famiglia sia nel suo remoto passato sia in quello più recente e l’unico modo che ha per ritrovare la serenità è lasciare Los Angeles con i bambini. Finnegan si opporrà sino allo stremo ma sua moglie lo lascerà di nuovo solo.

Beautiful Trame e Anticipazioni: Sheila vuole liberarsi di Steffy

Sheila è stata cacciata dalla casa sulla scogliera da Finn in persona. Nonostante questo è convinta che suo figlio le voglia bene e la desideri nella sua vita. La Carter rivelerà a Deacon di essere certa che l’unico ostacolo alla sua felicità con il suo bambino sia Steffy. La rossa confesserà al suo innamorato di volere che Liam riconquisti la sua ex moglie così da liberarsi di lei definitivamente. Finn sicuramente soffrirà ma solo all’inizio. Lo Sharpe sarà molto preoccupato per queste dichiarazioni e inviterà la sua amante a stare attenta. Tutti le sono contro e faranno in modo di fermarla. Le racconterà anche della sgradevole visita di Ridge e Carter e di come lui sia riuscito a eludere le loro insistenti domande ma aggiungerà di aver ricevuto pesanti minacce da parte loro, pronti a fargliela pagare qualora lui l’aiutasse.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 3 all'8 marzo 2025.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.