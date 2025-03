La Promessa Anticipazioni 3 marzo 2025: Tutti contro Martina. La ragazza è una potenziale assassina!!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata de La Promessa in onda il 3 marzo 2025. Nell'episodio della Soap di Rete4 vedremo Martina sotto torchio. La ragazza sarà accusata di essere stata lei ad avvelenare Ayala. La marchesina dovrà difendersi!

Martina dovrà difendersi da pesanti accuse nella puntata de La Promessa in onda il 3 marzo 2025, su Rete4, alle ore 19.35. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che dopo aver scoperto che Ayala è stato avvelenato, in molti punteranno il dito contro Martina, l’unica persona ad avercela con il conte e ad avergli dimostrato – da sempre – astio. La marchesina dovrà cercare di proteggersi dalle tremende imputazioni a suo carico ma purtroppo non riuscirà a trovare un alibi che la scagioni. Nel mentre Vera, preoccupata per le condizioni di Lope, tenterà di vincere il riserbo del ragazzo mentre al fronte il povero Paco, ferito gravemente, morirà tra le braccia di Curro, che si sentirà in colpa per quanto accaduto.

La Promessa Anticipazioni 3 marzo 2025: Martina accusata di aver avvelenato Ayala

Ayala è stato avvelenato ma il provvidenziale intervento del medico ha scongiurato il peggio. Il conte si è salvato e si riprenderà molto presto. Alla tenuta sta serpeggiando ormai da ore il sospetto che a voler uccidere il nobile sia stata Martina. La marchesina è l’unica persona che ha sempre mostrato astio nei confronti di Ignacio e si è opposta anche alle nozze tra lui e sua madre, arrivando a compiere gesti plateali e sopra le righe. Martina dovrà difendersi dalle pesanti accuse che cominceranno a fioccarle addosso e contro cui non riuscirà, per il momento, a trovare un alibi. Persino sua madre penserà che lei possa essere responsabile di un gesto così terribile. Margarita sarà molto spaventata dal fatto che la sua bambina abbia perso completamente il senno.

La Promessa Anticipazioni: Vera cerca di recuperare terreno con Lope

Lope ha cominciato a bere come una spugna per soffocare le sue sofferenze d’amore. Purtroppo, nei momenti di poca lucidità, è arrivato a indebitarsi con dei tipi poco raccomandabili e ovviamente a non rendere più sul lavoro. Jana e Salvador, preoccupati per lui, hanno dovuto raccontare tutto a Don Romulo e la loro conversazione è stata ascoltata dal perfido Santos, che non vede l’ora di usare queste informazioni contro il suo rivale. Vera invece cercherà di recuperare terreno con il giovane e di superare il suo riserbo e il muro che il cuoco ha creato tra loro. Ci riuscirà?

La Promessa Trame e Anticipazioni: Curro disperato per morte di Paco

Il comportamento di Curro al fronte ha purtroppo avuto delle conseguenze nefaste. Il giovane si è lanciato alla carica in modo folle e Paco, un suo commilitone, è rimasto gravemente ferito. Jose Juan vorrà tentare di riportarlo indietro ma Manuel, ritenendo questa azione molto pericolosa e potenzialmente inutile, visto che anche lui rischierebbe la vita, lo spingerà a lasciar perdere. Il giovane soldato morirà tra le braccia del barone, che si sentirà in colpa e purtroppo, ve lo riveliamo, non riuscirà a riprendersi facilmente da questo sconvolgente episodio.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.