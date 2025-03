Tradimento Anticipazioni 3 marzo 2025: Oylum spiazzata dalla confessione di Ozan...

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Tradimento in onda il 3 marzo 2025 su Canale 5: Ozan fa una rivelazione ad Oylum che lascerà quest'ultima di stucco...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento, scopriamo che, nella puntata in onda il 3 marzo 2025, alle 14:10, Behram sta commentando con Ercan il fallimento dello studio legale di Guzide, mettendo l'accento sulla diffamazione che ha subito. Intanto, Ozan sta confidando ad Oylum di aver messo di tasca sua i cinquantamila dollari di cui la madre aveva bisogno, e che per farlo ha dovuto lavorare per Oltan. Quest'ultimo, infatti, gli ha chiesto di farsi assumere alla Tandars per spiarli dall'interno; Ozan, dopo essere riuscito a conquistare la simpatia e la fiducia di Nursel, l'architetto in possesso dei progetti, ha rubato la sua identità digitale grazie ad una micro-cam che gli aveva dato Oltan...

Tradimento Anticipazioni: Un duro colpo per Guzide...

Guzide ha ricevuto un altro duro colpo. La giudice ha dovuto aprire un nuovo studio legale, e non con poche difficoltà, soprattutto di natura economica; nonostante gli sforzi ed i sacrifici che ha dovuto compiere per centrare il suo obiettivo, alla fine poteva dirsi fiera di sé. Peccato che è accaduto qualcosa che le ha guastato la festa, metaforicamente e letteralmente. Guzide ha organizzato un evento per inaugurare lo studio legale, e tutto stava filando liscio come l'olio, fino a quando i presenti hanno ricevuto un sms a dir poco particolare...

Tradimento Anticipazioni: Behram aggiorna Ercan...

Tutti i clienti che erano presenti alla festa d'inaugurazione del nuovo studio legale di Guzide hanno ricevuto un messaggio sul telefono in cui vi era l'articolo che riportava la notizia della destituzione della donna dalla sua carica a causa della sua decisione di parte a favore di Oltan. A questo punto, gli invitati hanno preferito andarsene ed interrompere i rapporti con Guzide, per tutelare la loro immagine. Ora, Behram sta riportando per filo e per segno questa storia ad Ercan, mettendo l'accento sul fallimento della madre di Ozan ed Oylum ed ancor di più sulla diffamazione subita...

Ozan fa una rivelazione ad Oylum, nelle Anticipazioni di Tradimento del 3 marzo 2025

Ozan ha una confessione importante da fare ad Oylum. Il giovane confida alla sorella che, quando ha saputo che Guzide aveva bisogno di denaro per aprire il nuovo studio legale, sentendosi responsabile della complessa situazione in cui si trovava, ha deciso di rimboccarsi le maniche per aiutarla. Allora, per procurarsi i cinquantamila dollari, ha accettato di lavorare per Oltan. Quest'ultimo gli aveva chiesto di farsi assumere alla Tandars per spiarli dall'interno. Per consapevole del fatto che stesse facendo una cosa sbagliata e che stesse correndo un grande rischio, non si è tirato indietro. Allora, riuscito a conquistarsi la fiducia e la simpatia di Nursel, l'architetto in possesso dei progetti bramati da Oltan, è stato in grado di rubargli l'identità digitale grazie ad una micro-cam fornitagli proprio dal losco imprenditore...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Tradimento dal 2 all'8 marzo 2025.

Tradimento va in onda dal lunedì al sabato alle 14:10 e la domenica in prima serata, alle 21:20, su Canale 5.