Beautiful, Tradimento, My Home My Destiny e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 10 febbraio 2025

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Tradimento, My Home My Destiny e La Promessa, che andranno in onda oggi, 10 febbraio 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire l'intricata storia famigliare di Guzide. In seguito, alle 16.50, incontreremo Zeynep e Mehdi, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 10 febbraio 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 10 febbraio 2025 - Steffy cercherà di mettere in guardia Thomas. La Forrester è ancora molto preoccupata che suo fratello finisca per scottarsi e per ricadere nelle ossessioni di un tempo, a causa di Hope e delle delusioni che la ragazza potrebbe infliggergli. I due fratelli parleranno a lungo di quanto sta succedendo tra lo stilista e la Logan e il giovane riferirà alla madre di Kelly, di pensare principalmente al bene di Hope ma di non poter negare di desiderare che lei dimentichi Liam e cominci una nuova vita con lui. Steffy si assicurerà che il suo fratellone consideri che il rapporto tra lo Spencer e sua moglie potrebbe riprendere da un momento all’altro e che per lui non ci sia più spazio. Intanto tra Brooke e Ridge continuerà il discorso futuro dei loro figli. La bionda confesserà al compagno di essere certa che sua figlia possa cambiare idea e tornare sui suoi passi. Lo stilista spererà che possa davvero accadere... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Tradimento: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 10 febbraio 2025

Nella puntata di Tradimento di oggi - 10 febbraio 2025 - si respira aria di festa in Casa Yenersoy, dove tutti stanno cenando in compagnia della nuova arrivata, la piccola Oyku. Improvvisamente, però, rientra in anticipo Guzide, quindi Oylum ed Ozan si vedono costretti a nascondere la bambina affinché non la veda. Tuttavia, durante la notte, la giudice li becca, e li rimprovera. Poi, chiama Tarik per allertarlo, ma, visto il modo in cui le risponde, decide di fargliela pagare in prima persona. Intanto, Yesim viene a sapere che Oyku non è insieme al padre, quindi sporge denuncia contro Guzide. La polizia bussa alla sua porta, ma durante la perquisizione non trova la bimba... Qui la trama completa della puntata di Tradimento.

My Home My Destiny: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 10 febbraio 2025

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 10 febbraio 2025 - Baris e Nuh continuano a chiacchierare, mentre Zeynep si apre con Nesrin: ritiene sia strano che Baris la stia evitando. Desiderosa di avere un confronto con lui quanto prima, lo raggiunge. Intanto, Tarik chiama Meltem, la quale lo sgrida per aver essere stato troppo affrettato con Nermin. Infatti, quest'ultima non gli risponde neanche al telefono. In seguito, anche Nesrin lo riprende per lo stesso motivo... Qui la trama completa della puntata di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 10 febbraio 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 10 febbraio 2025 - Catalina conoscerà Adriano e tra loro sarà odio a prima vista. Tadeo tornerà a chiedere alla marchesina un aiuto per sostenere il suo nuovo mezzadro. Il ragazzo ha ricevuto in eredità la gestione dei terreni di suo padre e ha bisogno di una mano per capire come fare. Catalina potrebbe dargli preziosi consigli ma Adriano rifiuterà di parlarle per via delle differenze sociali tra loro. Tra i due giovani si scatenerà un’accesa discussione che, ve lo anticipiamo, riserverà grandi sorprese. Intanto Don Romulo incaricherà Salvador di guidare di nascosto le ricerche di Gregorio, che ormai è chiaro sia riuscito a entrare nella tenuta. Tutto questo senza che Petra lo scopra. Purtroppo però nonostante l’impegno, nessuno riuscirà a scoprire dove l’ex maggiordomo si sia nascosto... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

