Beautiful, Anticipazioni Puntata del 10 febbraio 2025: Steffy mette in guardia Thomas da Hope, non deve illudersi!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame della puntata di Beautiful del 10 febbraio 2025. Nell'episodio della Soap di Canale5, Steffy ha paura che Thomas si stia illudendo e che Hope non voglia davvero stare con lui. Avrà ragione?

Beautiful torna a farci compagnia lunedì 10 febbraio 2025, alle ore 13.45. Nella puntata della Soap che vedremo nel daytime di Canale5, Steffy cercherà di mettere in guardia Thomas. La Forrester è ancora molto preoccupata che suo fratello finisca per scottarsi e per ricadere nelle ossessioni di un tempo, a causa di Hope e delle delusioni che la ragazza potrebbe infliggergli. I due fratelli parleranno a lungo di quanto sta succedendo tra lo stilista e la Logan e il giovane riferirà alla madre di Kelly, di pensare principalmente al bene di Hope ma di non poter negare di desiderare che lei dimentichi Liam e cominci una nuova vita con lui. Steffy si assicurerà che il suo fratellone consideri che il rapporto tra lo Spencer e sua moglie potrebbe riprendere da un momento all’altro e che per lui non ci sia più spazio. Intanto tra Brooke e Ridge continuerà il discorso futuro dei loro figli. La bionda confesserà al compagno di essere certa che sua figlia possa cambiare idea e tornare sui suoi passi. Lo stilista spererà che possa davvero accadere.

Beautiful Anticipazioni 10 febbraio 2025: Thomas è certo di avere una chance con Hope

Thomas e Hope hanno iniziato una relazione molto focosa ma per il momento i due non hanno deciso di fare coppia fissa. La Logan non ha mai rivelato di aver scelto Thomas come suo compagno di vita e si è limitata a dire che il ragazzo la fa stare bene e la fa soprattutto sentire unica. Thomas invece è certo che tra loro sia nato un sentimento fortissimo e che presto potranno stare insieme. Sarà proprio questo che rivelerà a Steffy quando i due si troveranno faccia a faccia dopo quanto successo alla famiglia della madre di Kelly. Le parole e la sicurezza del fratello metteranno in allarme la ragazza, che tenterà di mettere in guardia il primogenito di Ridge.

Beautiful Anticipazioni: Steffy mette in guardia Thomas

Thomas riferirà a Steffy di pensare a Hope costantemente e di volere solo il suo bene. Il ragazzo ammetterà di desiderare che la Logan trovi il suo posto nel mondo ma anche di sperare che lo trovi tra le sue braccia. Lo stilista confesserà di essere molto fiducioso che la bionda non voglia più avere a che fare con Liam e che sia pronta a lasciarsi andare con lui. Steffy non ne sarà poi così tanto certa o meglio avrà paura che suo fratello si scotti. Gli chiederà se abbia preso in considerazione il fatto che Hope potrebbe non volerlo al suo fianco e che tra lei e Liam possa tornare il sereno. Thomas le confiderà di non voler nemmeno pensare a questa brutto risvolto che potrebbe avere la sua vita.

Beautiful Trame e Anticipazioni: Brooke certa che Hope cambierà idea

Alla festa di compleanno di Beth, Liam e Hope sono stati in forte imbarazzo. I due si sono ritrovati a parlare, forse per la prima volta senza ira, di quanto successo tra loro e vedere la loro figlia così felice di averli di nuovo insieme e di passare del tempo in famiglia, li ha commossi. Brooke ha notato lo stato d’animo di sua figlia e si è convinta che la sua bambina possa aver cominciato a cambiare idea sul suo futuro. La Logan senior lo comunicherà al suo compagno che sarà d’accordo con lei sul fatto che Hope debba cercare di riprendere la sua vita in mano e debba smettere di essere ossessionata da Thomas.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 10 al 15 febbraio 2025.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.